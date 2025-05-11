Ανοίγει αύριο, Δευτέρα 12 Μαίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ https://www.power4business.deddie.gr για την υποβολή αιτήσεων στήριξης των επιχειρήσεων για το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που κατέβαλαν κατά την ερίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2024 έως και 28 Φεβρουαρίου 2025.

Η πλατφόρμα, σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 12 Ιουνίου και θα εμφανίζει στους ενδιαφερόμενους άμεσα το ύψος της επιδότησης που δικαιούνται αντλώντας στοιχεία από την ΑΑΔΕ.

Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν σε περισσότερες από 1 εκατ. επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, και στόχος είναι οι επιδοτήσεις να φανούν στους λογαριασμούς ρεύματος των επιχειρήσεων έως το τέλος Ιουνίου. Η επιδότηση θα εμφανιστεί στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της επιδότησης.

Η 1η ομάδα αφορά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με ετήσιο κύκλο εργασιών οικονομικού έτους 2023 από €0 έως €500.000. Η επιδότηση ανέρχεται σε 0,02 €/kWh και εφαρμόζεται στο 100% της κατανάλωσης της ωφελούμενης επιχείρησης. Η 2η ομάδα αφορά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με ετήσιο κύκλο εργασιών οικονομικού έτους 2023 από €500.000,01 έως €1.000.000. Η επιδότηση ανέρχεται σε 0,02 €/kWh και εφαρμόζεται στο 80% της κατανάλωσης της ωφελούμενης επιχείρησης. Η 3η ομάδα αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με ετήσιο κύκλο εργασιών οικονομικού έτους 2023 από €1.000.000,01 έως €10.000.000. Η επιδότηση ανέρχεται σε 0,02 €/kWh και εφαρμόζεται στο 60% της κατανάλωσης της ωφελούμενης επιχείρησης.

Επιπλέον, ενεργοβόρες επιχειρήσεις (υπολογίζονται σε 11.000) όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καθαριστήρια θα λάβουν επιδοτήσεις 0,04 €/kWh, για το 100% της κατανάλωσης ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους. Πρόκειται συγκεκριμένα για επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ 10.71 και 10.72 (Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, αντίστοιχα) ή κύριο ΚΑΔ 96.01 (Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων).

Για νέες συνδέσεις, εφόσον αυτές έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι και την 28 Φεβρουαρίου 2025 οι επιδοτήσεις υπολογίζονται βάσει πιστοποιημένων καταμετρήσεων με αναλογία ημερών. Ενώ για νέες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν παρουσιάζουν ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 και εφόσον υπάρχουν πιστοποιημένες καταμετρήσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον αρμόδιο διαχειριστή, αυτές τεκμαίρεται ότι ανήκουν στην Α κατηγορία.

Καμία επιδότηση δεν θα λάβουν οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε διαπιστωμένη ρευματοκλοπή, και τα κονδύλια που θα ελάμβαναν (περίπου 3 εκατ. ευρώ) θα προστεθούν στις επιδοτήσεις των υπόλοιπων. Επίσης δεν θα λάβουν επιδότηση όσες επιχειρήσεις είχαν συμβόλαια με σταθερά τιμολόγια

Οι αιτούντες θα μπαίνουν από τη Δευτέρα στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ όπου θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα της επιχείρησης με τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxis-net). Με βάση τα δεδομένα που επιστρέφονται από το taxis-net, θα ελέγχεται αν ο χρήστης είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και αν ο πρωτεύων ΚΑΔ (Κωδικός Δραστηριότητας) της συμπεριλαμβάνεται στους κανόνες επιλεξιμότητας και επιδότησης. Αν η ταυτοποίηση είναι ολοκληρωμένη και θετική ως προς τα παραπάνω δύο ζητούμενα, τότε θα επιτρέπεται η είσοδος, διαφορετικά θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Εάν στον ΑΦΜ δεν βρεθεί καμία συνδεδεμένη παροχή που ήταν ενεργή εντός Δεκεμβρίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που δεν επιτρέπει την είσοδο στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση που η ταυτοποίηση είναι ολοκληρωμένη, τότε, στη συνέχεια, η αιτούσα επιχείρηση θα επιλέγει τον/τους αριθμό/-ούς παροχής για τον/τους οποίο/-ους θέλει να υποβάλει αίτημα επιδότησης. Οι αριθμοί παροχής που θα εμφανίζει το σύστημα θα πρέπει να είναι ενεργές παροχές ή να ήταν ενεργές έστω για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός της περιόδου επιδότησης, με χρήση εμπορική ή βιομηχανική.

Διευκρινίζεται τέλος ότι η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των δικαιούχων της επιδότησης δεν επηρεάζει τη χορήγησή της. Επομένως, οι αιτούντες με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα λάβουν κανονικά στους λογαριασμούς τους την ενίσχυση που αφορά στην περίοδο επιδότησης, εφόσον καταστούν δικαιούχοι.

