Ο Κυριάκος Πιερρακάκης νέος πρόεδρος του Eurogroup;

Στην πιθανή εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ως νέου πρόεδρου του Eurogroup αναφέρεται άρθρο του Γκερντ Χέλερ στην οικονομική εφημερίδα του Ντίσελντορφ Handelsblatt και αναφέρει πως «Ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών ως πρόεδρος της Ευρωζώνης; Πριν από δέκα χρόνια, αυτή η ιδέα θα ήταν αδιανόητη».



Και λίγο παρακάτω συνεχίζει: «Ο Πιερρακάκης διαθέτει στοιχεία που θα μπορούσαν να κάνουν πολλούς συναδέλφους του να ζηλέψουν. Η Ελλάδα, που κάποτε ήταν η πρωταθλήτρια των ελλειμμάτων, ήταν μία από τις έξι χώρες της ΕΕ που πέτυχαν το 2024 πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η οικονομική ανάπτυξη ήταν σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ».



Όσο για το πρόγραμμα του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ευρωζώνη γράφει: «Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων θα έχει στόχο να συμβάλει στην κίνηση επενδυτικών κεφαλαίων μέσω της βαθύτερης χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. Ο κ. Πιερρακάκης θεωρεί την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ως τον ισχυρότερο μοχλό ανάπτυξης της Ευρώπης. Το ψηφιακό ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στις ασφαλείς χρηματοπιστωτικές τεχνολογίες. Τέλος, η Ευρωζώνη θα πρέπει να ασχοληθεί συστηματικά με διαρθρωτικά ζητήματα, όπως η σταθερότητα, το δημογραφικό και η παραγωγικότητα.

Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα

Η taz του Βερολίνου δημοσιεύει άρθρο του Φέρρυ Μπατζόγλου για τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα και σημειώνει: «Η συντηρητική κυβέρνηση στην Αθήνα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ήδη θέσει ανοιχτά ως στόχο να σπάσει το κρατικό μονοπώλιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Το κατάφερε χωρίς να αλλάξει το Σύνταγμα, για το οποίο θα χρειαζόταν την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση πάντως τάχθηκε εναντίον της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι βίαιες διαμαρτυρίες στους δρόμους, που διήρκεσαν εβδομάδες, δεν οδήγησαν πουθενά. Το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας ψηφίστηκε στη Βουλή το βράδυ της 9ης Μαρτίου 2024 μετά από έντονη συζήτηση. Αρκούσαν 158 βουλευτές του συντηρητικού κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και ένας ανεξάρτητος βουλευτής για να ψηφίσουν υπέρ. Το τέχνασμα του Μητσοτάκη και των συν αυτώ για να παρακάμπτουν κομψά την απαγόρευση ήταν ότι, στο εξής, θα επιτρέπονται τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Το υπουργείο Παιδείας θα εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Νομικές ενστάσεις εναντίον του ζοφερού αυτού νόμου απορρίφθηκαν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε την απόφαση υπ' αριθμόν 1918/2025, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και αναφέρει πως «η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα».

Πηγή: Deutsche Welle

