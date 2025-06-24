Ο επικεφαλής της Fed δεν προτίθεται να μειώσει τα επιτόκια

Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ, έκρινε για άλλη μια φορά σήμερα ότι η μείωση των επιτοκίων μπορεί να «περιμένει», διαφωνώντας με άλλα μέλη του θεσμού και, κυρίως, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Προς το παρόν, είμαστε σε καλή θέση ώστε να περιμένουμε μέχρι να μάθουμε περισσότερα για την πιθανή εξέλιξη της οικονομίας προτού να εξετάσουμε οποιαδήποτε προσαρμογή της (οικονομικής) πολιτικής μας» είπε ο Πάουελ κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Πάουελ έχει δεχτεί σφοδρή κριτική από τον Τραμπ που τον κατηγορεί για τη «πολύ περιοριστική» νομισματική πολιτική του. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή ακρόασή του στο Κογκρέσο, ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «βλάκα» και «ξεροκέφαλο». Οι ΗΠΑ θα πληρώσουν το τίμημα «για την ανικανότητά του για πολλά χρόνια», υποστήριξε. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε επίσης, σε σνάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι «δεν υπάρχει πληθωρισμός, η οικονομία είναι θαυμάσια» και ότι τα επιτόκια θα έπρεπε να είναι «τουλάχιστον δύο ή τρεις μονάδες χαμηλότερα».

Την περασμένη Παρασκευή ο Τραμπ είχε ζητήσει από τους άλλους κεντρικούς τραπεζίτες να «ανατρέψουν» τον Πάουελ.

Τα επιτόκια παραμένουν σταθερά στο 4,25-4,50% από τον Δεκέμβριο.

Ο Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει την άνοιξη του 2026, ανήλθε στο αξίωμα αυτό από τον ίδιο τον Τραμπ, κατά την πρώτη θητεία του.

«Κατανοούμε ότι οι πράξεις μας επηρεάζουν την κοινωνία, τις οικογένειες, τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Όσα γίνονται, γίνονται στο όνομα της αποστολής μας» η οποία συνίσταται στο να περιμένουμε τη μείωση της ανεργίας και τη σταθερότητα των τιμών, είπε στην εισαγωγική κατάθεσή του στην Επιτροπή. Επισήμανε επίσης για άλλη μια φορά ότι οι δασμοί τους οποίους επέβαλε ο Τραμπ τον Ιανούαριο «πιθανότατα θα αυξήσουν τις τιμές και θα επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα».

Ο Πάουελ αναμένει ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, που θα δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή, θα αυξηθεί στο 2,3%, από 2,1% που ήταν τον Απρίλιο.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Fed, την περασμένη εβδομάδα, οι κυβερνήτες συμφώνησαν ομόφωνα να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα. Αρκετοί όμως τάσσονται υπέρ της μείωσής τους στην επόμενη σύνοδο, στα τέλη Ιουλίου. «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να περιμένουμε πολύ περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά ο Κρίστοφερ Γουόλερ ενώ και η Μισέλ Μπόουμαν, η αντιπρόεδρος της Fed, είπε ότι εάν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν ελεγχόμενες, θα στηρίξει τη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 29ης-30ής Ιουλίου.

Ο Γουόλερ θεωρείται πιθανός υποψήφιος για τη θέση του Πάουελ ενώ ο Τραμπ προώθησε πρόσφατα την Μπόουμαν στη θέση της αντιπροέδρου του οργανισμού.

Ο Πάουελ δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις των συναδέλφων του.

Αναφορικά τέλος με τις οικονομικές συνέπειες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, είπε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια εκτίμηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

