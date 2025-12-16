Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Βλάντις Ντομπρόβσκις επαίνεσε την Ελλάδα για τις οικονομικές της επιδόσεις, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά .

Όπως τόνισε ότι «η Ελλάδα επιδεικνύει ισχυρές επιδόσεις στο επίπεδο της οικονομίας, πάνω από τον ενωσιακό μέσο όρο, με πλεόνασμα δημοσιονομικό και μείωση του δημοσίου ελλείμματος ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή, πραγματικά έχουν αναστραφεί εντελώς οι τάσεις στην Ελλάδα σε σύγκριση με κάποια χρόνια πριν».

Ο διάλογος του Έλληνα Ευρωβουλευτή με τον Επίτροπο Οικονομικών στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών στο Στρασβούργο έχει ως εξής:

Γ. Αυτιάς: Κύριε Επίτροπε ευχαριστώ θερμά που αναφερθήκατε στην Ελλάδα. Από το μαύρο πρόβατο, η Ελλάδα τελικά έφερε στην κορυφή των Υπουργών Οικονομικών τον κύριο Πιερρακάκη και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Η χώρα μου δεν έχει ελλείμματα. Κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με συνετή οικονομική πολιτική να τα καταφέρει. Θέλω να σας πω το εξής. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο θέμα με τις αμυντικές δαπάνες. Δίνει 5 δις το χρόνο. Προσέξτε κ. Επίτροπε. Υπάρχει χώρα της Ευρώπης που έχει ένα άρμα μόνο κ’ εμείς στην Ελλάδα, λόγω του κινδύνου της Τουρκίας, έχουμε τεράστια προβλήματα. Μήπως θα πρέπει η ρήτρα διαφυγής για χώρες που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να διευρυνθεί πέρα των 4 ετών; Σας ευχαριστώ θερμά.

Βλάντις Ντομπρόβσκις: Σε ό, τι αφορά την Ελλάδα. Καταρχήν ναι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, ότι η Ελλάδα επιδεικνύει ισχυρές επιδόσεις στο επίπεδο της οικονομίας πάνω από τον Ενωσιακό μέσο όρο με πλεόνασμα δημοσιονομικό και μείωση του δημοσίου ελλείμματος ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή πραγματικά έχουν αναστραφεί εντελώς οι τάσεις εδώ στην Ελλάδα σε σύγκριση με κάποια χρόνια πριν, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, ειδικότερα και ενόψει της Προεδρίας της ευρωζώνης που θα αναλάβει η Ελλάδα, αν συγκρίνουμε δηλαδή την κατάσταση με την ελληνική οικονομική κρίση που ίσχυσε τότε, πραγματικά είναι θεαματική η αλλαγή εδώ που έχει επιτευχθεί. Σε ό,τι αφορά την άμυνα και η Ελλάδα πράγματι μπορεί να αξιοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής και ήδη έχει πράγματι αιτηθεί τη χρήση αυτής της ρήτρας κι έχει δικαίωμα να το πράξει όπως τα άλλα τα κράτη μέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

