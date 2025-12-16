Επιπλέον πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσαν επιπλέον πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ που καταβάλλονται σήμερα σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους.

Επομένως οι καταβολές που έχουν γίνει στους αγρότες από την 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρω και μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Πληρωμές προς αγρότες από 1/1 έως 16/12:

Πληρωμές Ποσό (δις. ευρώ) Μέχρι 16/12 3,2 Μέχρι 31/12 0,6 Σύνολο 3,8 Αναλυτικότερα σήμερα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ οι ακόλουθες πληρωμές: 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους*. Υπενθυμίζεται ότι για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης είχαν καταβληθεί 363,4 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχος. Επομένως η συνολική καταβολή για τη Βασική Ενίσχυση του 2025 ανέρχεται στο ποσό των 572 εκατ. ευρώ.

142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους* για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης της μοναδιαίας τιμής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού και να ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τα όρια.

14.9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους* για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Αφορά «παλαιούς» δικαιούχους του καθεστώτος με έτος ένταξης 2021-2024. Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του επιπέδου εκπαίδευσης των 14.395 εν δυνάμει νέων δικαιούχων, θα ενταχθούν και θα πληρωθούν το αργότερο έως 30.06.2026 όσοι από αυτούς κριθούν επιλέξιμοι.

121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους* καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ, ως προκαταβολή 75% της αξίας των πορισμάτων για ζημιές του έτους 2025. Η καταβολή γίνεται σε εφαρμογή του νόμου 5261/2025, τον οποίο ψήφισε η Κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε χθες 15η Δεκεμβρίου 2025. Υπογραμμίζεται ότι στην καταβολή της εξόφλησης για τη Βασική Ενίσχυση περιλαμβάνεται τμήμα της συμπληρωματικής κατανομής σε κτηνοτρόφους που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομης, ενώ πληρούσαν τα τεκμήρια (γάλα – κρέας – ζωοτροφές). * Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών. Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ Αναλυτικά οι πληρωμές του 2025 Πληρωμές έως 24/11/2025: Ποσά (εκ. ευρώ) Αριθμός δικαιούχων* Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι 869,7 Συμπληρωματική αναδιανεμητική

εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 11,2 69.197 Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας 3,6 20.255 Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον 400,1 577.228 Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 269,2 210.601 Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου 11 40.935 Πράσινη ενίσχυση 0,5 716 Νέοι γεωργοί 0,01 47 Λοιπές άμεσες ενισχύσεις 0,65 690 Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς 6,5 589 Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον 13,2 21.266 Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 118 50.378 Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου 5 5.265 Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 29 78.424 Καθεστώς βασικής ενίσχυσης 1,7 1.122 Επενδυτικά Πυλώνα Ι 48 Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς 48 7.724 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 706,8 M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 0,23 282 M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 30,8 22.141 M11 - Βιολογική γεωργία 11,3 23.187 M11 - Βιολογική κτηνοτροφία 3,2 2.251 M01 - Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 12,5 1 M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση 19,6 60 M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 0,19 947 M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 420,1 5.712 M05 - Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων 4,1 285 M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 0,05 12 M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 0,05 1 M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 16 46 M16 - Συνεργασία 27,5 577 M19 - Ομάδες τοπικής δράσης LEADER 150,5 1.923 M20 - Τεχνική βοήθεια κρατών μελών 7,8 238 ΣΣΚΑΠ - Πυλώνας IΙ - Παρέμβαση 3-71 2,9 33.617 Ενισχύσεις Υπουργείου Οικονομικών 353 Ευλογιά Πανώλη 93 Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 144 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 56 Λοιπές 60 Σύνολο 1977,5

Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:



Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι 373 Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης 363 471.883 Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 10 36.812 Επενδυτικά Πυλώνα Ι 0,1 Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς 0,1 60 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 122,6 M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση 1 4 M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 0,02 100 M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 28,2 369 M05 - Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων 0,5 32 M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 0,05 1 M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 0,3 2 M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 43,3 11.273 M16 - Συνεργασία 1,8 144 M19 - Ομάδες τοπικής δράσης LEADER 11,2 182 M20 - Τεχνική βοήθεια κρατών μελών 0,1 25 ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-70 32,8 14.900 ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-71 2,9 33.617 Σύνολο 496,2 Πληρωμές 8-15/12 Ποσά (εκ. ευρώ) Αριθμός δικαιούχων* Μέτρο 23 157,5 131.444 Επενδυτικά Πυλώνα Ι 0,4 Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς 0,4 227 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 66,9 Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024 23,6 15.162 M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση 4,2 11 M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 0,002 12 M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 33,2 793 M05 - Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων 0,25 17 M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 0,47 2 M16 - Συνεργασία 3,3 135 M19 - Ομάδες τοπικής δράσης LEADER 1,9 41 Αγροτική ανάπτυξη - Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ 22,8 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-70-1.5 -

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 18 1.050 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-94 - Τεχνική Βοήθεια ΣΣΚΑΠ 4,8 2 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-94 - Τεχνική Βοήθεια ΣΣΚΑΠ 4,8 2 Σύνολο 247,2

Πληρωμές 16/12

Ποσά (εκ. ευρώ) Αριθμός δικαιούχων* Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι 351,5 Εξόφληση βασικής ενίσχυσης 208,6 482.853 Αναδιανεμητική ενίσχυση 142,9 285.214 Αγροτική ανάπτυξη - Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ 14,9 Ενίσχυση νέων γεωργών 14,9 33.473 ΕΛΓΑ 121,5 Αποζημίωση ΕΛΓΑ 121,5 27.605 Σύνολο 487,9

* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών. Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ.



