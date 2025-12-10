Νευρικότητα επικράτησε σήμερα στις αγορές ομολόγων ενόψει της σημερινής ετυμηγορίας της FED για τα επιτόκια.

Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ σε λίγες ώρες θα ανακοινώσει, μετά την τελευταία συνεδρίαση του έτους την απόφαση της, για τα επιτόκια. Οι αγορές προεξοφλούν με σχετική βεβαιότητα ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της κατά 0,25%. Αυτή θα είναι η τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος, με στόχο τη στήριξη της αγοράς εργασίας που παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης. Ωστόσο, υπάρχουν διχασμένες απόψεις εντός της επιτροπής χάραξης πολιτικής (FOMC) σχετικά με την περαιτέρω πορεία, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%. Μαζί με την απόφαση για τα επιτόκια η Fed θα δημοσιεύσει, επίσης, την τελική περίληψη των οικονομικών προβλέψεων (SEP) για το 2025, η οποία περιλαμβάνει τις προβλέψεις των αξιωματούχων της Fed για την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια για τα επόμενα χρόνια.

Στην ελληνική αγορά ομολόγων και συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν σήμερα περιορισμένες συναλλαγές 30 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ.ευρώ αφορούσαν εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετους ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3.53% έναντι 2,87% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0.66%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.