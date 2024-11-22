Νέο ρεκόρ για το Bitcoin - «Φλερτάρει» με τα 100.000 δολάρια

Το Bitcoin σημείωσε ένα νέο ρεκόρ την Παρασκευή, με το βλέμμα στραμμένο σταθερά στο όριο των 100.000 δολαρίων, σε ένα εκρηκτικό ράλι για το κρυπτονόμισμα που πυροδοτήθηκε από τις προσδοκίες για ένα πιο φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον υπό την κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Bitcoin έχει υπερδιπλασιάσει την αξία του φέτος και έχει αυξηθεί κατά περίπου 45% στις δύο εβδομάδες από τη σαρωτική εκλογική νίκη του Τραμπ, κατά την οποία εξελέγησαν επίσης στο Κογκρέσο πολλοί νομοθέτες φιλικοί προς τα κρυπτονομίσματα.

Το Bitcoin «άγγιξε» σήμερα τα 99.380 και βρίσκεται σε τροχιά για την καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Φεβρουάριο.

Η άνοδος του κρυπτονομίσματος έχει καταστήσει το Bitcoin έναν από τους ξεχωριστούς νικητές τουλεγόμενου «Trump trades», δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρείται ότι θα κερδίζουν ή θα χάσουν από τις πολιτικές του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

