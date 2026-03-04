Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς επενδυτές εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξοι για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 238,14 μονάδων (+0,49%), στις 48.739,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 290,79 μονάδων (+1,29%), στις 22.807,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,87 μονάδων (+0,78%), στις 6.869,50 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

