Η Κίνα προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξής της το 2026

Η Κίνα όρισε τον στόχο για την οικονομική ανάπτυξή της το 2026 στο φάσμα από το 4,5 ως το 5% του ΑΕΠ, ή με άλλα λόγια στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, αναφέρει κυβερνητικό έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.

Η δεύτερη οικονομία του κόσμου, που συνεισφέρει αφ’ εαυτής το ένα τρίτο της παγκόσμιας ανάπτυξης, είχε προβλέψει ότι η ανάπτυξή της θα έφθανε περί το 5% του ΑΕΠ το 2025 -- και διαβεβαίωσε πως επιτεύχθηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

