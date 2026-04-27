Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών οι τιμές των μετοχών κατέγραφαν αξιόλογα κέρδη.

Η αγορά αρχικά κινήθηκε ανοδικά μετά την ανακοίνωση από τον οίκο Stoxx ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη αγορά, από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Η STOXX γίνεται ο τελευταίος μεγάλος διεθνής πάροχος δεικτών που αναγνωρίζει την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά, μετά τις προηγούμενες ανάλογες αποφάσεις των οίκων S&P Dow Jones, FTSE Russell and MSCI.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.222,04 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.243,86 μονάδες (+1,07%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.565.206 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,12%), της ΕΥΔΑΠ (+2,20%), της Aegean Airlines (+1,45%) και της ΔΕΗ (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,06%), της Σαράντης (-2,03%), των ΕΛΠΕ (-0,73%) και της Εθνικής (-0,60%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.824.467 και 3.736.129 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 63,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,84 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 46 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+11,97%) και ΥΚΝΟΤ (+10,60%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ (-9,68%) και CPI (-4,30%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,0800 -0,18%

ALLWYN:13,3250 +0,79%

ΚΥΠΡΟΥ:9,1150 -0,49%

METLEN:34,9800 +0,23%

OPTIMA:9,1000 +0,22%

ΤΙΤΑΝ: 46,4000 -0,04%

ALPHA BANK: 3,5940 +0,53%

AEGEAN AIRLINES: 12,6000 +1,45%

VIOHALCO: 14,6600 +4,12%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,4200 -0,39%

ΔΑΑ:10,0000 -0,60%

ΔΕΗ: 18,3000 +1,10%

COCA COLA HBC:48,5500 -0,51%

ΕΛΠΕ: 9,5500 -0,73%

ELVALHALCOR: 3,9850 +0,38%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,0850 -0,60%

ΕΥΔΑΠ: 10,2000 +2,20%

EUROBANK: 3,8250 -0,55%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1700 +0,90%

MOTOR OIL: 35,0200 +0,52%

JUMBO: 23,6000 +0,60%

ΟΛΠ:38,1000 -2,06%

ΟΤΕ: 18,3100 +0,05%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,2640 -0,19%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5000 -2,03%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.