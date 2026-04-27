Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών οι τιμές των μετοχών κατέγραφαν αξιόλογα κέρδη.
Η αγορά αρχικά κινήθηκε ανοδικά μετά την ανακοίνωση από τον οίκο Stoxx ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη αγορά, από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.
Η STOXX γίνεται ο τελευταίος μεγάλος διεθνής πάροχος δεικτών που αναγνωρίζει την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά, μετά τις προηγούμενες ανάλογες αποφάσεις των οίκων S&P Dow Jones, FTSE Russell and MSCI.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.222,04 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,09%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.243,86 μονάδες (+1,07%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.565.206 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,31%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,12%), της ΕΥΔΑΠ (+2,20%), της Aegean Airlines (+1,45%) και της ΔΕΗ (+1,10%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,06%), της Σαράντης (-2,03%), των ΕΛΠΕ (-0,73%) και της Εθνικής (-0,60%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.824.467 και 3.736.129 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 63,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,84 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 46 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+11,97%) και ΥΚΝΟΤ (+10,60%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ (-9,68%) και CPI (-4,30%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
- AKTOR:11,0800 -0,18%
- ALLWYN:13,3250 +0,79%
- ΚΥΠΡΟΥ:9,1150 -0,49%
- METLEN:34,9800 +0,23%
- OPTIMA:9,1000 +0,22%
- ΤΙΤΑΝ: 46,4000 -0,04%
- ALPHA BANK: 3,5940 +0,53%
- AEGEAN AIRLINES: 12,6000 +1,45%
- VIOHALCO: 14,6600 +4,12%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,4200 -0,39%
- ΔΑΑ:10,0000 -0,60%
- ΔΕΗ: 18,3000 +1,10%
- COCA COLA HBC:48,5500 -0,51%
- ΕΛΠΕ: 9,5500 -0,73%
- ELVALHALCOR: 3,9850 +0,38%
- ΕΘΝΙΚΗ: 14,0850 -0,60%
- ΕΥΔΑΠ: 10,2000 +2,20%
- EUROBANK: 3,8250 -0,55%
- LAMDA DEVELOPMENT: 6,1700 +0,90%
- MOTOR OIL: 35,0200 +0,52%
- JUMBO: 23,6000 +0,60%
- ΟΛΠ:38,1000 -2,06%
- ΟΤΕ: 18,3100 +0,05%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,2640 -0,19%
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5000 -2,03%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.