Ήπια πτώση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, ενώ μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι ανοδικά, μετά τη χθεσινή υποχώρησης, καθώς συνεχίζεται η αβεβαιότητα σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.130,57 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,35%.

Αρχικά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.114,56 μονάδες (-1,10%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,65%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,625), της Optima Bank (+1,06%) και της Jumbo (+0,77%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Tράπεζας Κύπρου (-1,40%), της ΔΕΗ (-1,18%) και της Alpha Bank (-1,14%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 37 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+7,21%) και Ικτίνος (+5,511%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-7,88%) και Αλουμύλ (-1,36%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

