Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει «την επιλογή» να αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενισχύσει τον κίνδυνο εκτίναξης του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, δήλωσε στο Reuters το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Γιόαχιμ Νάγκελ.

Η ΕΚΤ έχει θέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων, μετά την άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν, με τους επενδυτές να εικάζουν πλέον αν η πρώτη κίνηση θα γίνει τον Απρίλιο ή στην επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο.

Ο Νάγκελ, ο οποίος είναι επικεφαλής της γερμανικής Bundesbank, δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του θα έχουν επαρκή στοιχεία -τόσο για τον πόλεμο όσο και για τις επιπτώσεις του στην οικονομία- ώστε να αποφασίσουν για μια πιθανή αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 29ης-30ής Απριλίου.

«Είναι σίγουρα μια επιλογή, αλλά μόνο μία από τις επιλογές», είπε σχετικά με μια αύξηση επιτοκίων τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

«Νομίζω ότι μέχρι τον Απρίλιο θα έχουμε αρκετά δεδομένα για να κρίνουμε αν πρέπει να αναλάβουμε δράση ή αν μπορούμε να περιμένουμε. Αλλά δεν θα πρέπει να διστάσουμε απλώς επειδή θεωρούμε ότι είναι ακόμη νωρίς», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να δράσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση, προκειμένου να διατηρήσει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Η άνοδος στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την ευρωζώνη, η οποία εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέργειας. Επιπλέον, το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει περιορίσει την προσφορά ορισμένων χημικών προϊόντων, όπως τα λιπάσματα.

Ο Νάγκελ δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του θα αναζητήσουν ενδείξεις αυξήσεων τιμών πέρα από τον ενεργειακό τομέα, καθώς και αυξήσεις στους μισθούς, στοιχεία που θα υποδήλωναν ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός παγιώνεται στην ευρωζώνη.

«Πρόκειται σαφώς για μια κατάσταση στην οποία κάθε μέρα που περνά συμβάλλει στην αύξηση των πληθωριστικών κινδύνων, ιδιαίτερα όσον αφορά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο από νομισματικής πολιτικής πλευράς: πώς θα εξελιχθούν οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό», είπε.

Οι αγορές προεξοφλούν δύο ή τρεις αυξήσεις στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ έως το τέλος του έτους, κάτι που θα το οδηγήσει στο 2,50% ή 2,75%.

Πηγή: skai.gr

