Μυτιληναίος στο Bloomberg TV: Έως το β΄τρίμηνο του 2025 η εισαγωγή στο LSE

«Αν όλα πάνε καλά, θα υποβάλουμε την αίτηση πριν το τέλος του χρόνου και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του '25», τόνισε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, Ευ. Μυτιληναίος, αναφερόμενος στην εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ειδικότερα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Chairman & CEO της METLEN Energy & Metals, μίλησε σήμερα στο Bloomberg TV και, συγκεκριμένα, στην εκπομπή The Pulse με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua.

Σχετικά με την είσοδο στο LSE σημείωσε πως, «αν όλα πάνε καλά, θα υποβάλουμε την αίτηση πριν το τέλος του χρόνου και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του '25».

Αναφορικά με τις τιμές ενέργειας, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι παραμένουν υψηλές για περισσότερα από 3 χρόνια, σε όλη την Ευρώπη, και ο λόγος είναι οι τιμές του φυσικού αερίου που σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2021. Τόνισε πως πρόκειται για ένα αρκετά σύνθετο πρόβλημα, καθώς ταυτόχρονα έχουμε πολλή ενέργεια από ΑΠΕ χωρίς να γίνονται οι απαραίτητες επενδύσεις σε δίκτυα, πιέζοντας τον ανταγωνισμό σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα.

Ερωτώμενος σχετικά με την πρόσφατη Έκθεση Ντράγκι για την ενέργεια επεσήμανε πως «αυτό που προτείνεται είναι σπουδαίο για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά από την άλλη πλευρά, η ΕΕ δεν είναι ακόμη έτοιμη να εφαρμόσει τέτοιου είδους μέτρα, διότι δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε πολιτική ένωση. Συνεπώς, προτάσεις, όπως αυτές του Ντράγκι, είναι ανεφάρμοστες ή θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να υλοποιηθούν», σημειώνοντας ότι θεωρεί συνολικά το σχέδιο του Ντράγκι «υπερβολικά φιλόδοξο» και πως δεν είναι πολύ αισιόδοξος για την υλοποίησή του.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, τόνισε ότι η METLEN έχει ήδη διπλασιάσει τα μεγέθη της τα τελευταία χρόνια, βασιζόμενη κυρίως σε οργανική ανάπτυξη (σε σύνολο 20 ετών) και ο στόχος είναι να συνεχίσει να το κάνει και το επόμενο διάστημα, τόσο με τον ίδιο τρόπο, όσο και μέσω εξαγορών. Η εταιρεία αποπνέει υγεία και εξετάζει ευκαιρίες ανάπτυξης συνολικά στην Ευρώπη.

