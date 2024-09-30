ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,8% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο

Μείωση 2,8% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Ιούλιο του 2024, καθώς οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά μόνο στα σούπερ μάρκετ και στα φαρμακευτικά- καλλυντικά.
Ειδικότερα, ο τζίρος μειώθηκε σε:
- Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (18%),
- Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (14,7%),
- Πολυκαταστήματα (14,2%),
- Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (7,4%),
- Ένδυση- Υπόδηση (1,3%) και
- Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (0,1%).
Αύξηση του τζίρου καταγράφηκε σε: Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (7%) και Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (4,3%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε μείωση 2,8% τον Ιούλιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2023, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024 σημείωσε αύξηση 1,2%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 3,2% τον Ιούλιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024.
Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση 0,2% τον Ιούλιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2023, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024 σημείωσε μείωση 1,8%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,4% τον Ιούλιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024.
