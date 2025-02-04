Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: «Είμαι συνταξιούχος αλλά δεν παίρνω σύνταξη από λάθος της τράπεζας που δεν μου έκλεισε το POS»

Μια γυναίκα κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ πως δεν παίρνει σύνταξη λόγω λάθος της τράπεζας που δεν της έκλεισε το POS.

Συγκριμένα, όπως αναφέρει στην καταγγελία της, είχε ένα κατάστημα ψιλικών και είχε και ηλεκτρονικό εμπόριο. Έκανε διακοπή και ενώ είχε σταματήσει ως εργαζόμενη συνταξιούχος, το αποτέλεσμα είναι να μην παίρνει σήμερα σύνταξη, επειδή φαίνεται ακόμα ενεργό το POS.

Η γυναίκα ταλαιπωρείται τόσο από τον ΕΦΚΑ, όσο και από την εφορία και τις τράπεζες για να βγάλει άκρη.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας, Πάνος Τσακλόγλου, μιλώντας στους «Αταίριαστους», σχολίασε: «Αυτό το πράγμα το βλέπω και σε άλλες περιπτώσεις με ανθρώπους που είχαν είτε κάποια ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία και δεν το είχαν κλείσει εγκαίρως ή ήταν μέλη διοικητικών συμβουλίων και είχαν και αριθμό μετοχών μέσα στην αντίστοιχη επιχείρηση, το οποίο δεν πληρώσανε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο νόμος προέβλεπε πληρωμή αντιστοίχων εισφορών ώστε να μπορέσουν να αιτηθούν σύνταξη». Σημείωσε πως δεν γνωρίζει προσωπικά για αυτή την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.