Μόλις 6,7 στους 1000 ελεύθερους επαγγελματίες, εξέφρασαν φέτος την πρόθεση να αμφισβητήσουν τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος – κι επομένως το …κοστούμι που τους έραψε η ΑΑΔΕ. 2.629 φυσικά πρόσωπα όλα κι όλα από τις 389.368 που εκκαθαρίζονται βάσει του άρθρου 28Α, που δηλώνουν δηλαδή στην εφορία ότι έχουν εισόδημα χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό.



Ο αριθμός είναι υπερδιπλάσιος από τους περσινούς 1.037 και πάλι όμως καταδεικνύει μια «ασυνέπεια» ανάμεσα στα όσα κατήγγειλαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σχετικά με το νέο σύστημα φορολόγησης και στο τι τελικά έπραξαν αφού η συντριπτική πλειοψηφία ΔΕΝ ζήτησε να ελεγχθεί σε βάθος 5ετίας.



Οι 2.629 «τολμηροί» συμπλήρωσαν στη φορολογική τους δήλωση τους κωδικούς 443-444 ζητώντας να περάσουν από το «κόσκινο» της ΑΑΔΕ υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά τα εισοδήματα που έχει προσυμπληρώσει η Αρχή. Να σημειωθεί πάντως ότι ο φόρος έχει βεβαιωθεί και θα πρέπει να τον αποπληρώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αμφισβήτησης και ελέγχου.



Για αυτούς τους 2.629 λήγει αύριο η προθεσμία που έχουν ώστε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης τους αλλά και των οικείων του. Κάτι σαν ένα μικρό πόθεν έσχες.

Στο ερωτηματολόγιο μεταξύ άλλων πρέπει να συμπληρώσουν:

Τραπεζικούς λογαριασμούς, Κάρτες και Θυρίδες

Επενδύσεις και Χρεόγραφα

Τιμαλφή και Έργα Τέχνης

Διαθέσιμα μετρητά και Κρυπτονομίσματα

Κινητή περιουσία

Αριθμοί παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος και Νερού

Λογαριασμούς Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Δίδακτρα και Ταξίδια

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου λαμβάνει χώρα μέσω ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε.



Αν παρέλθει και η Παρασκευή, 19/9, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο τότε χάνουν το δικαίωμα της αμφισβήτησης.



Η αίτηση του φορολογουμένου εξετάζεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αρμόδιας για την παραλαβή της φορολογικής δήλωσης του και αποφασίζει αν θα προχωρήσει σε νέο προσδιορισμό φόρου ή όχι.

Σε περίπτωση που πριν την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντολή ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία κατά προτεραιότητα.



Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο. Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν τον έλεγχο και σε προγενέστερα φορολογικά έτη αν το κρίνουν απαραίτητο.



Ο έλεγχος γίνεται εντός 12 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.



Η αμφισβήτηση του φόρου που βεβαιώνεται βάσει τεκμαρτού εισοδήματος μπορεί να γίνει και για αντικειμενικούς λόγους και πρέπει να συνυποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα οι αντικειμενικοί αυτοί λόγοι είναι οι εξής:

Η στρατιωτική θητεία. Αν έχει λήξει προσκομίζεται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Αν όχι, συνυποβάλλεται βεβαίωση της μονάδας που υπηρετεί

Φυλάκιση. Συνυποβάλλεται αποφυλακιστήριο ή πιστοποιητικό κράτησης

Νοσηλεία. Συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

Εγκυμοσύνη. Συνυποβάλλεται βεβαίωση κυοφορίας από την ΗΔΙΚΑ είτε από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας για 12 μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή την αναδοχή τέκνου. Για την πρώτη περίπτωση συνυποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για την υιοθεσία, η σχετική δικαστική απόφαση και για την αναδοχή, η πράξη τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια και η βεβαίωση καταχώρισης του ανηλίκου στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων.

Εκτεταμένες Φυσικές καταστροφές. Συνυποβάλλεται η απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά φορέα με την οποία παρέχεται κρατική αρωγή.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση λειτουργίας

Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που δεν μπορούσαν να προληφθούν όπως σοβαρά προβλήματα υγείας, ατυχήματα κτλ.

