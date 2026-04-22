Άνω του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025, στα 12,1 δισ. ευρώ

Ανοίγει πρόσθετος χώρος για δημοσιονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης και πρόσθετα μέτρα στήριξης ύψους 400 - 500 εκατομμυρίων ευρώ

Πρωτογενές πλεόνασμα

Στο 12,13 δισ. ευρώ -έναντι στόχου 9,25 δισ. ευρώ-  ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ανοίγοντας πρόσθετο χώρο για δημοσιονομικές παρεμβάσεις.

Το υπερπλεόνασμα δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να επεκτείνει τα μέτρα στήριξης με ένα ποσό που αναμένεται να κυμανθεί στα 400 - 500 εκατ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις στις 12:30.

Το πρωτογενές πλεόνασμα αντιστοιχεί στο 4,7% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 3,7%.

Το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2025, εκτιμάται στα 4,29 δισ. Ευρώ (πλεόνασμα), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2025 εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ (146,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Πλεόνασμα

