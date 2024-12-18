Μείωση του κενού ΦΠΑ δείχνουν τα στοιχεία της Κομισιόν

Σημαντική μείωση κατέγραψε, για ακόμα μια χρονιά, το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Στο 13,7% περιορίστηκε το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα το 2022 από 17,5% ένα χρόνο νωρίτερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.

Οι ετήσιες απώλειες ΦΠΑ περιορίστηκαν στα 2,959 δις ευρώ το 2022 αλλά παρά τη βελτίωση η Ελλάδα καταγράφει την 23η χειρότερη θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όπου το κενό ΦΠΑ είναι μόλις 7%.

Συνολικά στην ΕΕ οι απώλειες ΦΠΑ φτάνουν τα 89 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιευθήκαν σήμερα για το 2022 - οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα τα τελευταία δεδομένα -, το κενό ΦΠΑ υποχώρησε στο 13,7%, από 17,5% το 2021. Μειώθηκε, δηλαδή, κατά 21,7% μέσα σε ένα χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017, έτος σύστασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το κενό ΦΠΑ στη χώρα μας ήταν στο 29,1%, με αποτέλεσμα μέσα σε 5 χρόνια το κενό ΦΠΑ να έχει μειωθεί κατά 53%.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα βρίσκεται στις 4 χώρες με το χαμηλότερο κενό ΦΠΑ από «εξαφανισμένους» εμπόρους, με αυτό να κυμαίνεται στο 1,0% με 2,0%.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η συνέχιση της μείωσης του κενού ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του φαινομένου των εξαφανισμένων εμπόρων, όπως αυτά ανακοινώθηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδεικνύουν ότι οι προσπάθειές μας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αποδίδουν καρπούς. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η επέκταση της ψηφιοποίησης στο σύνολο της ελεγκτικής διαδικασίας, η κεντρικοποίηση των υπηρεσιών και η πιο στοχευμένη προσέγγιση στους ελέγχους, έχουν ανεβάσει επίπεδο και ταχύτητα, περιορίζοντας τη μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη. Πάνω απ΄ όλα, τα στοιχεία αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας για τη μείωση της φοροδιαφυγής, προς όφελος όλων των συνεπών πολιτών και επιχειρήσεων, ενισχύοντας έτσι τον υγιή ανταγωνισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη».

