Μείωση των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,6%, τον μήνα Οκτώβριο 2025 οφείλεται στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης

Βιομηχανία

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,4% έναντι μείωσης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 - Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 - Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 3,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,4%, τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, οφείλεται:

  • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,7%
  • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5%

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,6%, τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, οφείλεται:

  • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,0%
  • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%
