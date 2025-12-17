Μείωση 5,5% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Οκτωβρίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, κυρίως λόγω της «βουτιάς» κατά 37% που κατέγραψαν οι τιμές του ελαιολάδου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Οκτωβρίου 2024, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 3,0%.

Η ετήσια μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 5,5% τον Οκτώβριο οφείλεται: α) στη μείωση κατά 6,4% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ελαιόλαδο», όπως προαναφέρθηκε, και β) στην αύξηση κατά 7,1% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών παρουσίασε μείωση 5,0%, ενώ ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024, σημείωσε μείωση 3,8%.

Όσον αφορά τον Γενικό Δείκτη Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία τον Οκτώβριο παρουσίασε αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Οκτωβρίου 2024 με τον Οκτώβριο 2023.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 0,6% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.



Πηγή: skai.gr

