Μειωμένες κατά 0,5%, σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού τον Ιούλιο

Υποχώρηση κατά 0,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,5% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023 (Πίνακας 1.Ι).
Σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.
Τέλος, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,4% έναντι μείωσης 4,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.