Με το «δεξί» εισήλθε στο νέο έτος η χρηματιστηριακή αγορά, με τις τιμές των μετοχών να καταγράφουν ισχυρή άνοδο, εν μέσω θετικού κλίματος στις διεθνείς αγορές. Η αγορά έκλεισε πάνω από τις 2.150 μονάδες, σε υψηλά 16 ετών, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώ κατά 2,313 δισ. ευρώ αυξήθηκε η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.158,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,76%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου του 2010 (2.195,41 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.162,29 μονάδες (+1,96%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,42%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 224,034 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.714.380 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+5,96%), της Κύπρου (+4,28%), της Elvalhalcor (+3,72%), της Alpha Bank (+3,38%), της Πειραιώς (+2,88%), της Eurobank (+2,48%) και της Τιτάν (+2,48%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,92%), της Σαράντης (-1,31%), του ΟΠΑΠ (-0,47%) και του ΟΤΕ (-0,36%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 8.483.519 και 5.827.756 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 40,68 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 29,84 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 78 μετοχές, 37 πτωτικά και 9 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα(κ) (+20,97%) και Frigoglass (+17,18%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΟΝΥΞ Τουριστική (-5,91%) και Λανακάμ(κ) (-5,63%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,9000 +1,02%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,2800 +4,28%

METLEN: 44,6000 +1,83%

OPTIMA: 7,7800 +0,91%

ΤΙΤΑΝ: 53,8000 +2,48%

ALPHA BANK: 3.7010 +3,38%

AEGEAN AIRLINES: 14,4600 +1,40%

VIOHALCO: 12,1000 +1,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,4800 +0,24%

ΔΑΑ: 10,9000 +1,49%

ΔΕΗ: 18,6200 +2,31%

COCA COLA HBC: 43,8600 -1,92%

ΕΛΠΕ: 8,5300 +2,03%

ELVALHALCOR: 3,9000 +3,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,7750 +5,96%

ΕΥΔΑΠ: 7,8600 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,5100 +2,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 +1,12%

MOTOR OIL: 31,4200 +0,06%

JUMBO: 27,9000 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 40,9000 +0,25%

ΟΠΑΠ: 19,0100 -0,47%

ΟΤΕ: 16,8000 -0,36%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9900 +2,88%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5200 -1,31%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

