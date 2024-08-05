Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί για τη ΛΑΡΚΟ

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ, καθώς και των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου και της μεταλλουργίας της Λάρυμνας, καθώς ο προτιμητέος επενδυτής που είχε αναδειχθεί από τις διαδικασίες αυτές (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AD Holdings) γνωστοποίησε την περασμένη Παρασκευή με επιστολή του προς τα συναρμόδια υπουργεία ότι απέσυρε το ενδιαφέρον του.

Στην επιστολή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επισημαίνονται μεταξύ άλλων οι δυσμενείς μεταβολές που μεσολάβησαν στην παγκόσμια αγορά της ενέργειας, των μετάλλων και ιδίως των προϊόντων νικελίου, καθώς και οι αλλεπάλληλες και συνεχιζόμενες εμπλοκές στη Δικαιοσύνη. Σχετικά ενημερώθηκε και το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να προχωρήσει στη ματαίωση του διαγωνισμού που διεξήγαγε, για τα μεταλλευτικά δικαιώματα και τη μεταλλουργία της Λάρυμνας.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, αποτελεί και απόδειξη ότι οι απόψεις για «ξεπούλημα μιας επιχείρησης με μεγάλη αξία και κρυμμένες υπεραξίες» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει από το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε.

Η κυβέρνηση σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει άμεσα στην επισκόπηση και, εάν κριθεί απαραίτητο, την επανασχεδίαση της δομής της συναλλαγής με σκοπό την προκήρυξη νέου διαγωνισμού, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης λύσης μέσω αξιόπιστων ιδιωτών επενδυτών η οποία θα παρέχει ουσιαστική προοπτική στους εργαζόμενους. Για τους εργαζόμενους ισχύουν τα πρόσθετα μέτρα μεταβατικής κάλυψης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, στη βάση αντίστοιχης πρόνοιας που είχε ληφθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις (όπως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά).

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

Α. Πρόγραμμα απασχόλησης από τη ΔΥΠΑ σε δημόσιους φορείς, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έως δύο έτη για όσους είναι έως 55 ετών και έως επτά έτη για όσους είναι 55 ετών και άνω, με ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή 1.210 ευρώ μικτά ή 1.000 ευρώ καθαρά. Οι φορείς αποδοχής περιλαμβάνουν Περιφέρειες, Δήμους, Κέντρα Υγείας, τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ, σε περιοχές κατά το δυνατόν πλησίον των κατοικιών των εργαζομένων.

Στόχος του προγράμματος για τους εργαζόμενους 55 ετών και άνω είναι η συμπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση. Οι εργαζόμενοι αυτοί (έως 320 εργαζόμενοι) μπορούν να απασχοληθούν έως και 7 έτη, ώστε να εξασφαλιστούν έως και τη συνταξιοδότησή τους με μηνιαίο μισθό 1.201 μικτά ή 1.000 ευρώ καθαρά (συνολικό εκτιμώμενο κόστος υποπρογράμματος 40,4 εκατ. ευρώ), στους ακόλουθους φορείς υποδοχείς: Δήμος Αλιάρτου, Δήμος Θηβαίων, Δήμος Λεβαδέων, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Χαλκιδέων, Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Αννας, Δήμος Καστοριάς, Δήμος Σερβίων-Βελβεντού, Δήμος Λοκρών, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Αντίστοιχα στόχος του προγράμματος για τους εργαζόμενους κάτω των 55 ετών, είναι η μεταβατική τους κάλυψη έως ότου να βρουν απασχόληση μέσω νέου επενδυτή ή αλλού. Οι εργαζόμενοι αυτοί (έως 536 εργαζόμενοι) μπορούν να απασχοληθούν έως και 2 έτη (12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, ύστερα από αίτηση που υποβάλει ο φορέας υποδοχής) με μηνιαίο μισθό 1.201 μικτά ή 1.000 ευρώ καθαρά (συνολικό εκτιμώμενο κόστος υποπρογράμματος 19,5 εκατ. ευρώ), στους ακόλουθους φορείς υποδοχείς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες στα διοικητικά όρια των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής, αυτού. Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Ηλεκτρονικός Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ). Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Διοικητικές Υπηρεσίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων στη Λαμία, τη Θήβα, την Κοζάνη και τη Χαλκίδα. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.). Υπουργείο Υγείας: i. Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, ii. Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, iii. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, iv. Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, v. Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, vi. Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, vii. Κέντρο Υγείας Αταλάντης, viii. Κέντρο Υγείας Αλιάρτου, ix. Κέντρο Υγείας Θήβας, x. Κέντρο Υγείας Λιβαδειάς, xi. Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου, xii. Κέντρο Υγείας Οινόφυτων, xiii. Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, xiv. Κέντρο Υγείας Ψαχνών, xv. Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, xvi. Κέντρο Υγείας 'Αργους Ορεστικού, xvii. Κέντρο Υγείας Αμύνταιου, xviii. Κέντρο Υγείας Σερβίων.

Για τα προγράμματα αυτά η ΔΥΠΑ έχει ήδη δημοσιεύσει την υπ' αριθμ. 6/2024 δημόσια πρόσκληση στις 11/6/2024 μέσω της οποίας καλούνται οι ωφελούμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, καθώς και οι φορείς υποδοχής να δηλώσουν τον αριθμό θέσεων που επιθυμούν.

Β. Μέτρα για τη στέγαση και την υγειονομική κάλυψη των εργαζομένων:

Η κυβέρνηση επίσης παρέτεινε τη δυνατότητα χρήσης των κατοικιών Λάρυμνας και Αγίου Ιωάννη, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό ψηφίστηκε ειδική τροπολογία που δίνει στον Ειδικό Διαχειριστή τη δυνατότητα να κάνει χρήση μέρος των κρατικών ενισχύσεων που έχουν παρακρατηθεί, ύψους περίπου 18 εκατ. ευρώ, ώστε να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται, μεταξύ των άλλων, με τη διαμονή των πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στους οικισμούς που υφίστανται στους χώρους της επιχείρησης, τη διενέργεια πράξεων για την κάλυψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας για αναγκαίες θεραπείες, τη λειτουργία των ιατρείων στους χώρους της ΛΑΡΚΟ και την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αυτών.

