«Δολοφόνε»: Στα δικαστήρια Χανίων με αποδοκιμασίες ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ, πέρασε το κατώφλι της εισαγγελίας Χανίων στις 10 το πρωί, ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Όπως αναφέρει το zarpanews, τον αποδοκίμασε κόσμος έξω από τα δικαστήρια, με μια φίλη της αδικοχαμένης γυναίκας να του φωνάζει: «Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι».

Ο συλληφθείς απολογείται για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης, κάτι που έγινε προτού σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία. Εντός της ημέρας αναμένεται ο εισαγγελέας να του ασκήσει δίωξη για την ανθρωποκτονία της 45χρονης.

Σοκάρει η ομολογία του 43χρονου

Όπως ισχυρίστηκε στην απολογία του ο Σκοπιανός, αφού χτύπησε, φίμωσε και θεώρησε νεκρή τη Σταυρούλα, γύρισε με μαχαίρι όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά κρατώντας ένα κούτσουρο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια.Ο κατηγορούμενος περιέγραψε και τι έκανε με τη σορό της γυναίκας.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, ισχυρίστηκε ότι στις 30 Μαΐου η Σταυρούλα τον ενημέρωσε τηλεφωνικά πως θα επισκεπτόταν το σπίτι του. Όπως κατέθεσε, έφτασε περίπου στις 16:20.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι της προσέφερε μία μπίρα, από την οποία ήπιε μόνο λίγες γουλιές, και στη συνέχεια ξεκίνησε να ελέγχει τους χώρους του σπιτιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα φωτογράφιζε τα ντουλάπια της κουζίνας και διαμαρτυρόταν για σκουριές και φθορές.

Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά της τον εκνεύρισε και ακολούθησε ένταση ενώ έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πως η γυναίκα του επιτέθηκε και έπεσε χτυπώντας το κεφάλι της.

«Είδα να τρέχει αίμα. Ξεκίνησε να φωνάζει και τότε θόλωσα. Τη χτύπησα με το μπουκάλι στο κεφάλι και σκέφτηκα ότι θα μπλέξω για μια τρελή», ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε ότι η γυναίκα άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και τότε πήρε μία ταινία από συρτάρι του σπιτιού και προσπάθησε να της κλείσει το στόμα.

«Της τύλιξα το στόμα δύο φορές. Προσπαθούσε να το βγάλει με τα χέρια της. Επέμενα και πέρασα την ταινία ακόμη μία φορά. Σταμάτησε να κουνιέται», είπε.

Όπως ισχυρίστηκε, θεώρησε ότι είχε πεθάνει και απομακρύνθηκε προς την κουζίνα για να ηρεμήσει. Λίγα λεπτά αργότερα όμως άκουσε τη γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.

«Την άκουσα να ξυπνά. Θυμωμένος γύρισα στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο. Ήταν ξαπλωμένη στο πλάι. Την πλησίασα και τη μαχαίρωσα δύο φορές στο ύψος της καρδιάς», φέρεται να κατέθεσε.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια επέστρεψε στην κουζίνα, έπλυνε το μαχαίρι και το πέταξε, χωρίς να θυμάται πού, όπως λέει. Λίγο αργότερα, όπως ανέφερε, άκουσε ξανά τη Σταυρούλα να φωνάζει. «Άκουσα να λέει "βοήθεια, με ακούει κανείς;"», κατέθεσε.

Τότε, σύμφωνα με την απολογία του, πήρε ένα κούτσουρο από το τζάκι και τη χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη στο πάτωμα. «Τότε δεν ξαναμίλησε», είπε.

Ο κατηγορούμενος τοποθέτησε χρονικά τα γεγονότα μεταξύ 17:00 και 17:15, εκτιμώντας ότι οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στον χώρο προκλήθηκαν από τα τραύματα της γυναίκας.

Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, είδε δίπλα της δύο τραπεζικές κάρτες μαζί με τον κωδικό PIN. Υποστήριξε ότι μετέβη σε ΑΤΜ στις Μουρνιές, όπου πραγματοποίησε ανάληψη χρημάτων. «Το έκανα επειδή ήθελα να φανεί ότι επρόκειτο για ληστεία», ισχυρίστηκε επίσης.

Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν, είπε ότι επέστρεψε στο σπίτι, όπου υπήρχαν παντού αίματα. Πήγε στην αποθήκη, πήρε σακούλες και δεματικά, έδεσε τα χέρια και τα πόδια της Σταυρούλας, μετέφερε τη σορό στο μπαλκόνι και την τοποθέτησε μέσα στις σακούλες. «Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, άλλαζα συνέχεια το νερό. Έβαζα αρωματικό και χλωρίνη αλλά έτρεχε πολύ αίμα», περιέγραψε.

Σύμφωνα με την απολογία του, καθάρισε το σπίτι, μάζεψε τα σπασμένα γυαλιά και το κούτσουρο, ενώ στις 21:00 πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του. Μετά το τέλος της συνομιλίας συνέχισε να καθαρίζει.

Όπως είπε, περίπου στις 22:00 βγήκε με το αυτοκίνητό του και πέταξε το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας, ενώ προχώρησε και σε νέα ανάληψη χρημάτων.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι και συνέχισε να καθαρίζει μέχρι τα μεσάνυχτα. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έκανα ένα τσιγάρο χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει η αστυνομία», κατέθεσε.

Τελικά, όπως είπε, αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό σε χωράφι όπου πραγματοποιούσε εργασίες. Γύρω στις 06:00 το πρωί μετέβη στο σημείο, έσκαψε για περίπου 20 λεπτά και χρησιμοποίησε καρότσι οικοδομής για τη μεταφορά της.

«Το κάλυψα με αρκετό χώμα και στις 08:00 επέστρεψα στο σπίτι, όπου καθάρισα τα τελευταία αίματα», φέρεται να ανέφερε.

Κλείνοντας την απολογία του, απέδωσε μέρος της ευθύνης στην περιστασιακή χρήση κάνναβης. «Πιστεύω ότι επειδή είμαι περιστασιακός χρήστης κάνναβης και εκείνη την ημέρα είχα κάνει ένα τσιγάρο, αυτή είναι η αιτία που έγιναν όλα. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί κάτι κακό να κάνω», φέρεται να υποστήριξε.

Πηγή: skai.gr

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