Αύξηση 14,5% στις ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ το α΄ τετράμηνο του 2026

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση 14,5% το α' τετράμηνο του 2026, φτάνοντας τα 839,6 εκατ. ευρώ, έναντι 733,4 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025.

Η άνοδος αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση των εξαγωγών πετρελαιοειδών, που αυξήθηκαν κατά 249,6%, στα 300,5 εκατ. ευρώ από 86 εκατ. ευρώ.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 16,7%, με σημαντικές μειώσεις στα τυποποιημένα και κατεργασμένα τρόφιμα, όπως οι εξαγωγές ελιών (-6%) και ροδάκινων (-23%).

Αύξηση 14,5% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ το α΄ τετράμηνο του 2026, καθώς η αξία τους ανήλθε σε 839,6 εκατ. ευρώ έναντι 733,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζονται μειωμένες κατά 16,7%, γεγονός που αποδίδει τη συνολική άνοδο σχεδόν αποκλειστικά στα καύσιμα.

Στην έκθεση που συντάχθηκε από τον Διονύση Πρωτοπαπά, γενικό σύμβουλο ΟΕΥ Β΄, και την Ζαφειρένια Προεστάκη, γραμματέα ΟΕΥ Β΄ του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον αναφέρεται ότι η σημαντικότερη αύξηση καταγράφηκε στα πετρελαιοειδή (CN 27), οι εξαγωγές των οποίων εκτινάχθηκαν κατά 249,6%, στα 300,5 εκατ. ευρώ από 86 εκατ. ευρώ. Η άνοδος εντοπίζεται κυρίως στην κατηγορία των λαδιών και παρασκευασμάτων από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά, που δεν περιέχουν βιοντίζελ, οι εξαγωγές των οποίων ανήλθαν σε 300,4 εκατ. ευρώ από 79,4 εκατ. ευρώ.

Στα τυποποιημένα και κατεργασμένα τρόφιμα (CN 20), που αποτελούν τη δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία εξαγωγών, σημειώθηκε μείωση 3,7%, στα 100,8 εκατ. ευρώ από 104,6 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές ελιών υποχώρησαν κατά 6%, στα 55,6 εκατ. ευρώ από 59,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές ροδάκινων μειώθηκαν κατά 23%, στα 19,4 εκατ. ευρώ από 25,4 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν τα προϊόντα αλουμινίου (CN 76), με αύξηση 8,8%, στα 76,7 εκατ. ευρώ από 70,4 εκατ. ευρώ, παρά την επιβολή εισαγωγικού δασμού 50% στα προϊόντα αλουμινίου και 25% στα παράγωγά τους. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές μηχανών, συσκευών και ηλεκτρικών μερών τους (CN 85) αυξήθηκαν κατά 11,2%, στα 47,7 εκατ. ευρώ από 42,9 εκατ. ευρώ.

Στον αγροδιατροφικό τομέα, οι εξαγωγές καρπών και βρώσιμων φρούτων (CN 8) υποχώρησαν κατά 4,6%, στα 23,7 εκατ. ευρώ από 24,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα έλαια και το ελαιόλαδο (CN 15) κατέγραψαν μείωση 9,2%, στα 23,4 εκατ. ευρώ από 25,8 εκατ. ευρώ.

Θετική ήταν η εικόνα στα γαλακτοκομικά προϊόντα (CN 4), των οποίων οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,1%, στα 22,6 εκατ. ευρώ από 22,2 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εξαγωγές τυριών αυξήθηκαν κατά 1,8%, γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, δείχνει ότι τελικά δεν επηρεάστηκαν από τις ανησυχίες που είχαν προκληθεί μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην Ελλάδα.

Μειωμένες εμφανίζονται οι εξαγωγές πλαστικών (CN 39), κατά 5,9%, στα 19,2 εκατ. ευρώ από 20,4 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εξαγωγές προϊόντων αρωματοποιίας (CN 33), κατά 2,5%, στα 16,9 εκατ. ευρώ από 17,4 εκατ. ευρώ.

Σημαντική υποχώρηση καταγράφηκε στα παρασκευάσματα δημητριακών και προϊόντα αρτοποιίας (CN 19), με πτώση 30,4%, στα 13,7 εκατ. ευρώ από 19,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα διάφορα παρασκευάσματα διατροφής (CN 21) μειώθηκαν κατά 11,8%, στα 9,6 εκατ. ευρώ από 10,8 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση κατά 62,9% των εξαγωγών σαλτσών.

Οι εξαγωγές μερών αεροσκαφών (CN 88) διαμορφώθηκαν σε 13,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι στροβιλοκινητήρες (CN 84) υποχώρησαν κατά 48,1%, στα 12,1 εκατ. ευρώ από 23,3 εκατ. ευρώ. Τα οπτικά όργανα και οι συσκευές μέτρησης (CN 90) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στα 12,26 εκατ. ευρώ έναντι 12,32 εκατ. ευρώ.

Από τις κατηγορίες με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ξεχωρίζουν τα οχήματα και μέρη αυτών (CN 87), με άνοδο 3.257%, στα 11,9 εκατ. ευρώ από 356 χιλ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται στη χαμηλή βάση εκκίνησης του προηγούμενου έτους. Αύξηση 20,5% κατέγραψαν επίσης τα ιχθυηρά (CN 3), στα 11,7 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα όπλα και πυρομαχικά (CN 93) ενισχύθηκαν κατά 1,7%, στα 11,9 εκατ. ευρώ από 11,7 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, οι εξαγωγές προϊόντων χαλκού (CN 74) μειώθηκαν κατά 7,2%, στα 10 εκατ. ευρώ από 10,8 εκατ. ευρώ, ενώ το τσιμέντο Portland (CN 25) υποχώρησε κατά 63,1%, στα 10 εκατ. ευρώ από 27,1 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των βασικών βιομηχανικών κατηγοριών καταγράφηκε στα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (CN 73), οι εξαγωγές των οποίων περιορίστηκαν κατά 68,7%, στα 8,5 εκατ. ευρώ από 27,3 εκατ. ευρώ. Η πτώση αφορά όλες τις βασικές υποκατηγορίες προϊόντων, όπως σωλήνες, σύρματα και εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς 25%-50%. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με το 2025, όταν οι εξαγωγές της ίδιας κατηγορίας είχαν αυξηθεί κατά 183,3%, παρά την ισχύ των ίδιων δασμών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ οφείλεται στα πετρελαιοειδή, ενώ οι εξαγωγές αγροδιατροφικών και ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων παρουσιάζονται συνολικά μειωμένες κατά 16,7%. Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα προϊόντα χαλκού εμφανίζουν επίσης υποχώρηση, ενώ κατά το προηγούμενο έτος κατέγραφαν αύξηση παρά τους ισχύοντες δασμούς. Στα θετικά στοιχεία καταγράφονται η διατήρηση της ανοδικής πορείας των προϊόντων αλουμινίου, παρά την επιβολή δασμών, η σταθερότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η εμφάνιση αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, καθώς και η αύξηση των εξαγωγών ιχθυηρών κατά 20,5%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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