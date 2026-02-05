Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ρωσία έχει δημιουργήσει ένα παράλληλο σύστημα διασυνοριακών πληρωμών για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις και τον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από το διεθνές δίκτυο SWIFT

Κεντρικός κόμβος του νέου συστήματος είναι η εταιρεία A7, που μέσα σε λίγους μήνες από την ίδρυσή της το 2024 έχει καθιερωθεί στις διεθνείς συναλλαγές των ρωσικών επιχειρήσεων

Η A7 ιδρύθηκε από ρωσική κρατική τράπεζα και τον Μολδαβό ολιγάρχη Ilan Șor, ο οποίος έχει καταδικαστεί το 2017 για εμπλοκή σε υπόθεση κλοπής 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας

Η Ρωσία φαίνεται να έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ενός παράλληλου συστήματος διασυνοριακών πληρωμών, επιδιώκοντας να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις και τον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από το διεθνές δίκτυο SWIFT, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η εταιρεία A7, η οποία, έχει καθιερωθεί, μέσα σε λίγους μήνες από την ίδρυσή της το 2024, ως κεντρικός κόμβος για τις διεθνείς συναλλαγές των ρωσικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία A7 ιδρύθηκε στα τέλη του 2024 από την κρατική τράπεζα Promsvyazbank και τον Ilan Șor, έναν ολιγάρχη από τη Μολδαβία που εγκατέλειψε τη χώρα του μετά την καταδίκη του το 2017 για συμμετοχή σε κλοπή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Το σύστημα των «χαρτονομισμάτων» και των ψηφιακών token

Η A7 εκδίδει ειδικά έγχρωμα «χαρτονομίσματα» με όψη ρουβλίου, τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν την ισχύ του νόμιμου χρήματος. Αυτά λειτουργούν ως ενδιάμεσο μέσο πληρωμών σε διεθνείς συναλλαγές και είναι δυνατόν να εξαργυρωθούν τόσο σε ρούβλια, εντός Ρωσίας, όσο και σε ξένο νόμισμα, κυρίως σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Τουρκία.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αφαιρώντας ειδική μεμβράνη που αποκαλύπτει QR code, ενεργοποιώντας στη συνέχεια τη διαδικασία παράδοσης μετρητών μέσω της εφαρμογής Telegram.

Επιπλέον, τα χαρτονομίσματα αυτά μπορούν να μετατραπούν στο A7A5, ένα ψηφιακό token συνδεδεμένο με το ρούβλι, το οποίο έχει αναγνωριστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ως «ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο» και χρησιμοποιείται για συναλλαγές εκτός του τραπεζικού συστήματος. Η αναγνώριση αυτή νομιμοποιεί τη χρήση του token A7A5 σε συναλλαγές εκτός Ρωσίας και διευκολύνει τη διακίνηση κεφαλαίων στο εξωτερικό εμπόριο.

Εντυπωσιακοί όγκοι συναλλαγών και εναλλακτικοί δίαυλοι

Η ίδια η εταιρεία A7 ανακοίνωσε ότι σε μόλις έξι μήνες έχει διαχειριστεί συναλλαγές συνολικής αξίας 7,5 τρισ. ρουβλίων, δηλαδή περίπου 98 δισεκατομμύρια δολάρια – το 19% του συνολικού όγκου του ρωσικού εξωτερικού εμπορίου. Ενώ τα νούμερα αυτά δεν είναι ανεξάρτητα επαληθεύσιμα, ειδικοί του κλάδου τα χαρακτηρίζουν «δύσκολα, αλλά όχι απίθανα». Σύμφωνα με εταιρείες ανάλυσης συναλλαγών blockchain, μόνο μέσω του token A7A5 έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

Σε σεμινάρια που απευθύνονται σε ρωσικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στελέχη της A7 παρουσιάζουν τη δυνατότητα «αγοράς υποσχετικών πληρωμής» που στη συνέχεια μεταβιβάζονται σε ξένους προμηθευτές (π.χ. στην Κίνα), με την A7 να αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πληρωμής «εκτός τραπεζικού συστήματος» και χωρίς χρήση SWIFT.

Επιπλέον, διαρροή εσωτερικών εταιρικών εγγράφων, μετά από κυβερνοεπίθεση, αποκαλύπτει ένα δίκτυο μεταφοράς κεφαλαίων μέσω μετρητών, κρυπτονομισμάτων και ενδιάμεσων εταιρειών, ακόμη και στο Κιργιστάν.

Κρατική στήριξη και διεθνής επέκταση παρά τις κυρώσεις

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία A7 βρίσκεται στη μαύρη λίστα των δυτικών κυρώσεων, με ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ε.Ε. να περιλαμβάνουν τη δραστηριότητά της στους καταλόγους τους, το δίκτυό της συνεχίζει να διευρύνεται. Η A7 έχει ιδρύσει γραφεία σε αφρικανικές χώρες και έχει δηλώσει σχεδια για παρουσία σε όλες τις μεγάλες ρωσικές πόλεις. Τη σημασία της εταιρείας έσπευσε να υπογραμμίσει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, συμμετέχοντας μέσω βιντεοκλήσης στα εγκαίνια νέου γραφείου στο Βλαδιβοστόκ.

Αξιοσημείωτη είναι η συνεργασία του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών με την A7, για την ίδρυση νέας εταιρείας, η οποία παρουσιάζεται ως «εναλλακτική υποδομή διασυνοριακών πληρωμών» και παράδειγμα συνεργασίας κράτους και ιδιωτικού τομέα στο πεδίο των πληρωμών.

Η Ρωσία στρέφεται στα κρυπτονομίσματα

Παραδοσιακά, η Ρωσία κρατούσε επιφυλακτική στάση απέναντι στα κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν μια σαφή στροφή, με τα crypto να αποτελούν πλέον εναλλακτική λύση για τις διεθνείς συναλλαγές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ρώσων αξιωματούχων, οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα θα ξεπέρασαν το ένα τρισεκατομμύριο ρούβλια το α' εξάμηνο 2025, ενώ η έλλειψη απαντήσεων από την A7 και τους συνδεδεμένους οργανισμούς δημιουργεί συγκεκχυμένη εικόνα.

Πηγή: skai.gr

