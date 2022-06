Παράθυρο Λαγκάρντ για μεγαλύτερη αύξηση στα επιτόκια της ΕΚΤ– Άνω του 4% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ το Σεπτέμβριο να είναι μεγαλύτερη του 0,25% άφησε η πρόεδρος της Κριστίν Λαγκάρντ στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η οποία ακολούθησε τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.



Όπως εξήγησε η ίδια, το ακριβές ποσοστό της δεύτερης αύξησης του επιτοκίου θα εξαρτηθεί από την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για τον πληθωρισμό. Σημειώνεται ότι μετά την επί τα χείρω αναθεώρηση των προβλέψεων, αυτή για το 2024, ανεβάζει τον πήχη του πληθωρισμού στο 2,1%, πάνω δηλαδή από τον στόχο που έχει θέσει η ΕΚΤ. Στην περίπτωση που η πρόβλεψη αυτή τον Σεπτέμβριο παραμένει η ίδια ή επιδεινωθεί, τότε όπως είπε η Κρ. Λαγκάρντ, η αύξηση του επιτοκίου θα ξεπεράσει το 0,25%.



Όσον αφορά στις σημερινές αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν ομόφωνα στη διάρκεια της συνεδρίασης του δ.σ της ΕΚΤ στο Άμστερνταμ, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι «ανοίγουν» μία νέα εποχή στη νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, επί μία δεκαετία η νομισματική πολιτική επιχειρούσε να συμβάλλει στην αύξηση του πληθωρισμού, αν όχι να αποφύγει το φαινόμενο του αποπληθωρισμού, ενώ σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πληθωριστική έξαρση. Η ίδια απέδωσε την εκτίναξη του πληθωρισμού, πέρα από κάθε πρόβλεψη, στην μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 39% σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα στο σημείο αυτό η κυρία Λαγκάρντ υπεραμύνθηκε των προβλέψεων που έχει δημοσιοποιήσει η ΕΚΤ, αναφέροντας ότι όλοι σχεδόν οι διεθνείς οργανισμοί έχουν πέσει έξω στις προβλέψεις τους.

Today we took our latest monetary policy decisions:



🔵We will end net purchases under our asset purchase programme as of 1 July 2022



🔵We intend to raise our interest rates by 0.25% in July and expect to increase them again in September



More here https://t.co/DaszhqakGD pic.twitter.com/0CITSD4Nza