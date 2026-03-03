Νέο «άλμα» καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου και ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σήμερα με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή και μετά την απόφαση του Ιράν να κλείσει το στενό του Ορμούζ και να απειλήσει με επίθεση κάθε δεξαμενόπλοιο που θα επιχειρήσει να διανύσει τη θαλάσσια οδό.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Μαΐου σημειώνει άνοδο 7,65% στα 83,67 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Απριλίου ενισχύεται κατά 7,72% στα 76,75 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το συμβόλαιο φυσικού αερίου παράδοσης Απριλίου του ολλανδικού χρηματιστηρίου ενέργειας TTF καταγράφει άνοδο 31% στα 58,32 ευρώ η μεγαβατώρα.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 14% αυτή την εβδομάδα, καθώς η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού έχει σταματήσει. Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, με τις εξαγωγές να κατευθύνονται κυρίως προς την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Ασία.

Παράλληλα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70% αυτή την εβδομάδα, μετά τη διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ λόγω των επιθέσεων με ιρανικά drones. Περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG προέρχεται από τον Κόλπο, κυρίως από το Κατάρ, και διέρχεται από το Στενό.

Οι αναλυτές εμπορευμάτων της Wall Street προειδοποιούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι, εάν το στενό παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Sell off» με απώλειες 5,75%

Διαστάσεις «sell off» εξέλαβε η πτώση που κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να υποχωρεί κάτω από επίπεδα των 2.100 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους κραδασμούς στις αγορές να βαθαίνουν, καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν.

Η αγορά απώλεσε όλα τα κέρδη του 2026 και γύρισε σε αρνητική απόδοση, υποχωρώντας κατά 2,18% από τις αρχές του έτους.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 8,5 δις. ευρώ ενώ στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις έχουν «χαθεί» πάνω από 14 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα τις 2.074,42 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 5,75%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.064,30 μονάδες (-6,21%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 680,19 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 108.555.171 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 5,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 5,05%.

Με πτώση έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-12,38%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-8,51%), της Alpha Bank (-8,29%), της Viohalco (-7,89%), της Eurobank (-7,81%), της Aegean Airlines (-7.,37%) και της Optima Bank (-7,07%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank κι η Eurobank διακινώντας 25.658.443 και 23.423.751 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΕΥΔΑΠ με 104,47 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 90,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 4 μετοχές, 114 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+9,94%) και Λανακάμ (κ) (+1,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Elvalhalcor (-12,38%) και Frigoglass (-12,02%).

Κατρακυλούν ευρωαγορές και Wall Street

Ίδιο αρνητικό κλίμα καταγράφεται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις ευρωαγορές να σημειώνουν βουτιά περίπου 3%.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 διολισθαίνει 3,41% στις 602,34 μονάδες. Στο υπόλοιπο ταμπλό, ο γερμανικός DAX χάνει 4,17% στις 23.647 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κατρακυλάει 3,19% στις 10.434 μονάδες και ο γαλλικός CAC-40 υποχωρεί κατά 3,51% στις 8.099 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX-35 διολισθαίνει 5,20% στις 16.951 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 4,51% στις 44.164 μονάδες.

Στο βαθύ κόκκινο βρίσκονται εν τω μεταξύ και οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, με απώλειες άνω του 2%. Ειδικότερα, ο Dow Jones χάνει 2,14% ή πάνω από 1.000 μονάδες στις 47.856,58 μονάδες, οδεύοντας προς την πρώτη πτώση 1.000 μονάδων από τις 10 Απριλίου 2025. Ο S&P 500 διολισθαίνει 2% στις 6.742 μονάδες και ο Nasdaq κατρακυλά κατά 2,20% στις 22.254 μονάδες.

Οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να υποχωρούν, καθώς η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου. Χθες το βράδυ, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι δύο drones χτύπησαν την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.

Η ατμόσφαιρα αποφυγής κινδύνου έχει κυριεύσει τις αγορές, με τον χρυσό, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας, να σημειώνει άνοδο.

Η σύγκρουση εισέρχεται τώρα στην τέταρτη ημέρα της, την Τρίτη, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο σαφές τέλος. Τη Δευτέρα, ηγετικά στελέχη του αμερικανικού στρατού δήλωσαν ότι περαιτέρω δυνάμεις κατευθύνονται προς την περιοχή, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά και ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί για περισσότερο από αυτό το διάστημα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλέσει για αποκλιμάκωση της κατάστασης και για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», καθώς και για προστασία της ζωής των αμάχων.

Μπορείτε να δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.