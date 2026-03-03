ΙΟΒΕ: Οι Έλληνες οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ

Βελτιώθηκε ελαφρά τον Φεβρουάριο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης και διαμορφώθηκε στις -49,2 μονάδες, έναντι -50,3 μονάδες τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, και αυτόν τον μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ.

Οι επιμέρους δείκτες για τα οικονομικά των νοικοκυριών βελτιώνονται οριακά, ενώ η γενικότερη οικονομική κατάσταση στην χώρα εμφανίζει μικρή βελτίωση. Παράλληλα, η πρόθεση για μείζονες αγορές ενισχύεται ελαφρά, με την αποταμίευση να εξασθενεί οριακά.

Αναλυτικότερα, οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους κατά τους προηγούμενους 12 μήνες περιορίστηκαν ήπια στις -47,7 (από -49,0) μονάδες. Το 65% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 2% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση.

Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους κατά τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκαν οριακά τον Φεβρουάριο στις -46,6 (από -46,4). Το 62% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% προβλέπει μικρή βελτίωση.

Ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12μηνο υποχώρησε ήπια τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στις -54,0 (από -55,4) μονάδες. Το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 21% (από 19%) το οποίο αναμένει σταθερότητα.

Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) βελτιώθηκε ελαφρά με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -48,5 (από -50,4) μονάδες. Το 58% (από 60%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 5% (από 4%) αναμένει το αντίθετο.

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες εξασθένισε οριακά στις -68,9 μονάδες από -68,7 τον Ιανουάριο. Το 86% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 14% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή.

Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε ήπια τον Φεβρουάριο, στις +18,8 μονάδες, από +18,2 τον Ιανουάριο. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προέβλεψε μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 36% (από 35%), με το 12% των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της.

Ο θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε σημαντικά τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στις +40,8 μονάδες, έναντι +38,6 μονάδων τον Ιανουάριο. Το 68% (από 65%) των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 10% (από 12%) αναμένει σταθερότητα.

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 65%, όσο και τον προηγούμενο μήνα, ενώ στο 8% ενισχύθηκε οριακά το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 6% από 7% τον προηγούμενο μήνα.

Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί το βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 60% έκρινε τον Φεβρουάριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, χαμηλότερα από το 62,7% τον προηγούμενο μήνα.

