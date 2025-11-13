«Κούρεμα» φόρου ως και 3.200 ευρώ κάθε χρόνο για τα επόμενα 5 έτη

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανανεώθηκε» το καθεστώς έκπτωσης φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμιση κτιρίων, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026: Κάτι που επιτρέπει σε όσους έχουν προγραμματίσει εργασίες για το… σπίτι, να εξασφαλίσουν ταυτόχρονα και έκπτωση φόρου που μπορεί να φτάσει τα 3.200 ευρώ τον χρόνο, κάθε χρόνο για την επόμενη πενταετία!



Η ρύθμιση -που επεκτάθηκε και για το ερχόμενο έτος- επιτρέπει σε όσους ανακαινίζουν ή επισκευάζουν τα ακίνητά τους να κατοχυρώσουν «κούρεμα» φόρου μέχρι και 16.000 ευρώ.

Ποιοι κερδίζουν «κούρεμα» φόρου ως 16.000 ευρώ

Έτσι, όσοι προχωρήσουν μέσα στη χρονιά που έρχεται σε ανακαινίσεις ή επισκευές σπιτιών και εξοφλήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις σχετικές δαπάνες θα έχουν έκπτωση φόρου έως και 3.200 ευρώ το χρόνο μέχρι το 2031, δηλαδή για τα επόμενα 5 χρόνια.

Το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ότι οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ.

Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 25% των εξόδων που έγιναν για την παροχή υπηρεσιών.

Βεβαίως, για να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο καθεστώς μείωσης φόρου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης ακινήτου να πληρώσει μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ελαιοχρωματιστές, πλακάδες, σοβατζήδες και άλλους επαγγελματίες, για εργασίες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης των κατοικιών τους ή και άλλων κτισμάτων τους, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τους εν λόγω επαγγελματίες να εκδώσουν και τις σχετικές αποδείξεις.

Η έκπτωση φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος κατανέμεται ισόποσα στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται οι δαπάνες και στα τέσσερα (4) επόμενα έτη, οπότε το ανώτατο ποσό έκπτωσης ανέρχεται σε 3.200 ευρώ για κάθε έτος (16.000 ευρώ / 5 έτη).

Ως εκ τούτου, αν οι δαπάνες πραγματοποιηθούν το 2026, τότε η έκπτωση ισχύει για το 2026 και για τα επόμενα τέσσερα έτη, 2027 έως 2030, οπότε θα επηρεάσει μειωτικά το τελικό ύψος του φόρου εισοδήματος στα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου των ετών 2027 (για το 2026), 2028 (για το 2027), 2029 (για το 2028), 2030 (για το 2029) και 2031 (για το 2030).

Ποιες δαπάνες «μετρά» η Εφορία για το «κούρεμα» φόρου

Ποιες είναι όμως οι δαπάνες που θα «μετρήσουν» για την Εφορία, για το «κούρεμα» φόρου;

Α. Δαπάνες λήψης υπηρεσιών

α) Ενεργειακές

– Τοποθέτηση θερμομόνωσης.

– Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.

– Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.

– Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

– Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

– Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

– Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

– Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

β) Λειτουργικές-αισθητικές

– Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.

– Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

– Συντήρηση/επισκευή στέγης.

– Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.

– Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.

– Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.

– Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

– Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Β. Δαπάνες αγοράς αγαθών

– Υλικά θερμομόνωσης.

– Κουφώματα, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων προς αντικατάσταση

– Σύστημα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

– Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

– Σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

– Υλικά υδραυλικής εγκατάστασης.

– Υλικά ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

– Υλικά τοιχοποιΐας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτηρίων, καθώς και λοιπές δαπάνες αγοράς αγαθών αντίστοιχες με αυτές της λήψης υπηρεσιών της περ. Α’.

Το ανώτατο όριο των «επιλέξιμων δαπανών» και της συνολικής έκπτωσης φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος είναι το ποσό των 16.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των δαπανών για την αγορά υλικών, που λαμβάνεται υπόψη για την έκπτωση επί του φόρου εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών.



