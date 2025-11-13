Αλλαγές στο «Σπίτι μου 2» για να ανεβάσει ταχύτητες - Τι σχεδιάζει και από πότε το υπουργείο κοινωνικής συνοχής

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αλλαγές στο …κουρασμένο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» ώστε να «πάρει τα πάνω του» σκέφτεται να πραγματοποιήσει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αλλαγές τις οποίες έχει επικοινωνήσει στον πρωθυπουργό του οποίου το τελικό ΟΚ αναμένεται. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες οι αλλαγές θα ανακοινωθούν έως το τέλος του μήνα.

Οι αλλαγές σύμφωνα με την ίδια την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου θα έχουν να κάνουν με τη διεύρυνση των ηλικιακών και περιουσιακών κριτηρίων.

Έτσι όπως είναι τώρα σχεδιασμένο το πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής για αγορά πρώτης κατοικίας έχουν όσοι είναι από 25 έως 50 ετών.

Θα πρέπει να πληρούν τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

Έως 20.000 ευρώ για άγαμο/διαζευγμένο

Έως 28.000 ευρώ για έγγαμο/μέλος συμφώνου συμβίωσης

+4.000€/τέκνο

Έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, +5.000 ευρώ/τέκνο μετά το πρώτο

Για όλες τις κατηγορίες προβλέπεται ελάχιστο όριο εισοδήματος 10.000 ευρώ ώστε να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του δανείου.



Η ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα έχει «ρίξει» τους ρυθμούς του.

Στο τέλος Μαΐου – στους 3,5 πρώτους μήνες λειτουργίας του καθώς εκκίνησε επίσημα στις 15 Ιανουαρίου – στο πλαίσιο του προγράμματος είχαν εγκριθεί 6.838 αιτήσεις, 65 δηλαδή την ημέρα. Είχε δεσμευθεί το 42,7% του συνολικού προϋπολογισμού των 2 δισ. ευρώ.



Στο τέλος Οκτωβρίου – με 9,5 μήνες λειτουργίας στην «πλάτη» του – το πρόγραμμα ασθμαίνει έχοντας φτάσει στις 10.610 εγκεκριμένες αιτήσεις, με τον ρυθμό να έχει υποχωρήσει στις 37 αιτήσεις την ημέρα. Και η δέσμευση του προγράμματος να έχει φτάσει στο 66%.



Ως ένα βαθμό το πρόγραμμα πυροβόλησε τα πόδια του. Όπως αναφέρει και η Τράπεζα της Ελλάδας στην τελευταία της έκθεση, ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση για παλαιότερα ακίνητα που εμπίπτουν στις προδιαγραφές του Προγράμματος (μέσω του προγράμματος μπορούν να αγοραστούν σπίτια κατασκευής έως 31/12/2007).

Η ζήτηση ενισχύθηκε, οι τιμές αυξήθηκαν και με δεδομένο ότι υπάρχει όριο δανείου στις 190.000 ευρώ (ή το 90% της συμβολαιογραφικής αξίας του ακινήτου) τα σπίτια λιγόστεψαν καθώς σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και με τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος η αγορά ενός τόσο παλιού ακινήτου σε αυτά τα χρήματα δεν είναι ελκυστική.



Παράγοντες της αγοράς μάς έλεγαν ότι για να λειτουργήσουν πλήρως οι νέες αλλαγές πρέπει να συνοδευτούν και από διεύρυνση του προσφερόμενου στοκ κατοικιών. Να προστεθούν πιο πρόσφατης κατασκευής.

Το σχεδιαζόμενο λίφτινγκ στο πρόγραμμα θα είναι το δεύτερο. Το πρώτο σετ αλλαγών αποφασίστηκε το καλοκαίρι και συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου ισχύουν τα εξής:

Δικαιούχοι με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή μέλος της οικογένειας τους με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας μπορούν να αγοράζουν πρώτη κατοικία κατασκευής έως 31 Δεκεμβρίου του 2020.

ή μέλος της οικογένειας τους με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας μπορούν να αγοράζουν πρώτη κατοικία κατασκευής έως 31 Δεκεμβρίου του 2020. Παρατείνεται κατά 60 ημέρες, στις 120 συνολικά, η ισχύς της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έως τη σύναψη της δανειακής σύμβασης. Ρύθμιση για τη θεραπεία καθυστέρησης υπογραφής των τελικών συμβολαίων λόγω ..χαρτούρας, η οποία συχνά δεν οφείλεται στους δικαιούχους ή στις τράπεζες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.