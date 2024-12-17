Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,80%, στα 122,59 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικά, για δεύτερη συνεδρίαση, κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, υποχωρώντας προς τα επίπεδα των 1.450 μονάδων. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.452,80 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,80%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.451,33 μονάδες (-0,90%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 122,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.372.957 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,01%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+1,41%), της Ελλάκτωρ (+0,73%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,69%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,83%), του ΟΠΑΠ (-2,41%), της Εθνικής (-1,55%) και του ΟΤΕ (-1,47%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Εθνική διακινώντας 9.124.650 και 3.363.971 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 25,73 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 20,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 55 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ +6,70% και Χαϊδεμένος +4,42%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -9,66% και Ξυλεμπορία (π) -8,24%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,4500 +1,41%

ALPHA BANK: 1,5850 -1,40%

AEGEAN AIRLINES: 10,3000 -0,48%

VIOHALCO: 5,5400 +0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3800 -0,22%

ΔΑΑ:7,9940 -0,32%

ΔΕΗ: 11,7500 -1,43%

COCA COLA HBC:33,3000 -0,89%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9240 +0,73%

ΕΛΠΕ: 7,2850 -0,88%

ELVALHALCOR: 1,9340 -1,33%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6000 -1,55%

ΕΥΔΑΠ: 5,8700 +0,69%

EUROBANK: 2,1950 -0,36%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 +0,14%

MOTOR OIL: 20,3000 -1,26%

JUMBO: 25,3800 -2,83%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,2400 -0,35%

ΟΛΠ: 30,4000 +1,33%

ΟΠΑΠ: 15,4000 -2,41%

ΟΤΕ: 14,7100 -1,47%

AUTOHELLAS: 10,5400 +1,74%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8460 -0,98%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8800 -0,55%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,7700 -0,15%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

