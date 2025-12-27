Μικρές απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ύστερα από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από χαμηλό όγκο συναλλαγών.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 20,19 μονάδων (–0,04%), στις 48.710,97 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 20,21 μονάδων (–0,09%), στις 23.593,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 2,11 μονάδων (–0,03%), στις 6.929,94 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.