Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 ανήλθε στο υψηλότερο φετινό επίπεδό του εν μέσω της αυξανόμενης αισιοδοξίας ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των αυξήσεων των επιτοκίων της και ότι ενδεχομένως να αρχίσει να τα μειώνει την επόμενη χρονιά.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 294,61 μονάδων (+0,82%), στις 36.245,50 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 78,81 μονάδων (+0,55%), στις 14.305,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 26,83 μονάδων (+0,59%), στις 4.594,63 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

