«Έχοντας σταθεροποιήσει πια την οικονομία, θα στρέψουμε την προσοχή μας σε πράγματα που έχουν να κάνουν ακόμα πιο πολύ με τις επενδύσεις, με τις εξαγωγές, τον ανταγωνισμό, με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, με τη στήριξη, μέσω του τραπεζικού συστήματος και της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση που οργάνωσε στην Πάτρα, το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «προχωρούμε συνδυάζοντας δύο πράγματα, την δημοσιονομική σύνεση και την φιλοεπιχειρηματική πολιτική και με αυτό τον τρόπο θα προχωρήσουμε και το 2025».

Ακόμη, σημείωσε ότι «παρά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει, μπορούν να γίνουν κι άλλα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

Επίσης, είπε ότι «πρέπει, μέσω του ΕΣΠΑ, να στηρίξουμε πιο πολύ και με πιο χειροπιαστό τρόπο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, για να αντιμετωπίσουμε σε μία πιο μόνιμη βάση το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών».

Μιλώντας για την καινοτομία, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «πρόσφατα πέρασε ένας νόμος σε σχέση με τα κίνητρα για την καινοτομία και τις συγχωνεύσεις, που σε σχέση με την καινοτομία είναι ο πιο προωθημένος νόμος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δίνοντας ευκαιρίες στους επιχειρηματίες, θέλουμε να γίνουμε μία χώρα ευκαιριών».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είπε ότι «μέσα στα τελευταία πεντέμισι χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, της Eurostat, του ΟΟΣΑ, όλων των διεθνών οργανισμών, η πατρίδα μας είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 64%» και πρόσθεσε: «Όμως, δεν έχουμε φθάσει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις επενδύσεις. Ήμασταν όμως στο 11%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 21% και τώρα έχουμε φτάσει στο 17%. Η πορεία είναι σίγουρα θετική και αναγνωρίζεται από όλους τους διεθνείς παρατηρητές».

Συνεχίζοντας για την πορεία της οικονομίας, επεσήμανε:

«Οι εξαγωγές μας ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας είναι υπερδιπλάσιες πλέον σε σχέση με το 2008 και αυτό κάτι σημαίνει για το παραγωγικό μοντέλο. Οι καταθέσεις ήταν περίπου 145 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 και τώρα είναι περίπου 195 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι 50 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω.

Σε μία χώρα περίπου 10,5 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν δημιουργηθεί μέσα σε 5,5 χρόνια μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε αυτόματο και έγινε γιατί ακολουθούμε μία οικονομική πολιτική που δεν διεκδικεί βραβείο Νόμπελ στην οικονομία, αλλά σίγουρα είναι μία οικονομική πολιτική που εφαρμόζει πετυχημένες διεθνείς και κυρίως ευρωπαϊκές πρακτικές. Με την δημοσιονομική σύνεση και το άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα μπορούμε την ίδια στιγμή να πετυχαίνουμε πρωτογενή πλεονάσματα και να έχουμε πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Μιλώντας για την δημοσιονομική σύνεση, είπε ότι «προσπαθούμε σταθερά να έχουμε νοικοκυρεμένο προϋπολογισμό και νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική» συμπληρώνοντας:

«Εφαρμόζοντας από το 2019 μία τέτοια πολιτική κατορθώσαμε, μεταξύ των άλλων, να πάρουμε πέρσι την επενδυτική βαθμίδα. Επίσης, μόνο για τα δανεικά που πήραμε πέρυσι χάρη στην επενδυτική βαθμίδα, μπορέσαμε και εξοικονομήσαμε 800 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες φορολογούμενους σε επίπεδο δεκαετίας. Και επειδή ακριβώς έχουμε αυτή τη δημοσιονομική πολιτική, στέλνουμε ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές και τους επενδυτές διεθνώς και έτσι αρχίζει να μπαίνει και πάλι η Ελλάδα στον επενδυτικό χάρτη. Έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες και η Ελλάδα, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές, έχει φτάσει πια επιτέλους στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα μήνυμα ανταγωνιστικότητας για την ελληνική οικονομία».

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στην Αχαΐα και στην Πάτρα.

Όπως είπε, «μέχρι το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου, που είναι και δέσμευση του πρωθυπουργού», ενώ αναφερόμενος στο έργο του σιδηρόδρομου, σημείωσε ότι «αυτό που είναι δέσμευση μας, είναι πως σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση καλές διεθνείς πρακτικές στο θέμα του σιδηροδρόμου μέσα στον αστικό ιστό, θα προχωρήσουμε και ελπίζω ότι με συναίνεση όλων των φορέων θα κλείσει επιτέλους αυτό το θέμα».

Διότι, όπως τόνισε, «η Πάτρα, με ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, θα μπει πιο δυναμικά στον εμπορικό και επιχειρηματικό χάρτη».

Ακόμη, ανέφερε ότι «στο λιμάνι της Πάτρας θα προχωρήσουν δύο διαφορετικά έργα» και πρόσθεσε: «Πρώτον, ο τερματικός σταθμός της κρουαζιέρας, όπου η Πάτρα θα γίνει υποδοχέας κρουαζιέρας, θα ενισχυθεί η τουριστική κίνηση και θα δώσει μία νέα ώθηση στην Αχαΐα. Δεύτερον, σχεδιάζεται και προωθείται η μαρίνα ‘μέγκα γιοτ', που επίσης θα ενισχύσει την τουριστική κίνηση».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «το πανεπιστήμιο μπορεί να γίνει και γίνεται ολοένα και περισσότερο κύτταρο ανάπτυξης, ιδιαίτερα αν προχωρήσουν ακόμη περισσότερο προγράμματα καινοτομίας και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις».

Όσον αφορά το αεροδρόμιο του Αράξου, είπε ότι «με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του υπερταμείου θα ενταχθεί στο πακέτο των 22 μικρών περιφερειακών αεροδρομίων που θα προχωρήσουν μπροστά με σύμβαση παραχώρησης, όπως έγινε και με τα προηγούμενα 14 αεροδρόμια, τα οποία άλλαξαν άρδην εικόνα».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «είναι πάντοτε χρήσιμο να μένουμε σε ένα δρόμο σοβαρότητας και υπευθυνότητας σε ένα δρόμο κοινής λογικής και διαλόγου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

