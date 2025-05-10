Η Κίνα θεωρεί ότι οι πρώτες εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ που ξεκίνησαν σήμερα στην Ελβετία, μετά την έναρξη του «εμπορικού πολέμου» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συνιστούν ένα «σημαντικό βήμα».

Ένδειξη της σημασίας που αποδίδουν οι δύο χώρες στο θέμα, είναι το γεγονός ότι έστειλαν υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες στην Ελβετία για τις συνομιλίες: τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για θέματα Εμπορίου Τζέιμσον Γκριρ και τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

«Η επαφή που έγινε στην Ελβετία είναι ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της επίλυσης του επίμαχου ζητήματος» ανέφερε το σχόλιο που μεταδόθηκε από το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόοδο των συνομιλιών.

Ο Μπέσεντ και η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο.

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν το πρωί και ήταν σε εξέλιξη τουλάχιστον μέχρι τις 18.00 (ώρα Ελλάδας). Προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν και αύριο Κυριακή.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ φάνηκε να έκανε μια χειρονομία καλής θέλησης προς το Πεκίνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μείωνε τους δασμούς που επέβαλε ο ίδιος στα κινεζικά προϊόντα από το 145% στο 80%. Το Πεκίνο, που προειδοποίησε ότι «θα πολεμήσει μέχρι τέλους» τους δασμούς του Τραμπ, απάντησε επιβάλλοντας δικούς του δασμούς, ύψους 125% στα αμερικανικά προϊόντα. Ως αποτέλεσμα, οι διμερείς συναλλαγές ουσιαστικά διακόπηκαν και οι αγορές βίωσαν έντονες αναταράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

