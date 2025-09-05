Κίνα-ΕΕ: Το Πεκίνο θα επιβάλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χοιρινού

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει από τις 10 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο έρευνας, προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χοιρινού, με τη μορφή κατάθεσης εγγύησης στα κινεζικά Τελωνεία.

«Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την έρευνα αποφάνθηκε προκαταρκτικά ότι γίνεται ντάμπινγκ στις εισαγωγές χοιρινού και υποπροϊόντων του που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου ως αιτιολογία γι' αυτό το μέτρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

