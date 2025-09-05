Αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε κατά το 2ο τρίμηνο 2025 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σήμερα. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7%.

Διαβάστε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναλυτικά ΕΔΩ

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2024.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

- Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,0%.

2. Ετήσιες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.