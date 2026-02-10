Κεραμέως - Παπαθανάσης: Με απόλυτη διαφάνεια τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν προγράμματα κατάρτισης, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση.

«Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι πάγια και διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

⁠«Σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, το 2021 και 2022 εντάχθηκαν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μία σειρά από προγράμματα κατάρτισης. Η επιλογή των φορέων (επιστημονικών ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, ενώσεων επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων) έλαβε χώρα μέσω ανοικτών προσκλήσεων και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Τα προγράμματα έληγαν τέλος Δεκεμβρίου 2023 ενώ είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί με αναδόχους κατάρτισης δημιουργώντας νομικές δεσμεύσεις για το Ελληνικό Δημόσιο. Ως εκ τούτου και καθότι δεν είχε ολοκληρωθεί η υλοποίηση, έπρεπε να διασφαλιστεί η συνέχιση χρηματοδότησης των έργων λόγω σοβαρού κινδύνου έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου», επισημαίνεται.

«Τον Απρίλιο του 2024, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελληνικών και των Ευρωπαϊκών αρχών, δόθηκε οδηγία και έγκριση από την ΕΕ (όπως αυτή αποτυπώνεται σε επιστολή που εστάλη προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 17 Απριλίου 2024) για μεταφορά 15 έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27, ενώ παράλληλα γινόταν αναφορά για τα έργα των Συμπραττόντων φορέων ότι οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους», προσθέτουν τα δύο υπουργεία.

«⁠Πράγματι, τα 14 από τα 15 έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 σύμφωνα με την οδηγία και έγκριση της ΕΕ, ενώ τα 4 έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο κατεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση του μεταγενέστερου Νόμου 5140/2024. Συνεπώς, οι μεταφορές των έργων έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο με απόλυτη διαφάνεια», καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

