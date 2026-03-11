Κεφαλογιάννης: Ενισχύουμε τη συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένου Βασιλείου

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Stephen Doughty καθώς και με την Κοινοβουλευτική Υφυπουργό αρμόδια για την Ασφάλεια Κτιρίων, την Πυρασφάλεια και την Τοπική Ανάπτυξη κ. Samantha Dixon.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Κεφαλογιάννη, υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο κρατών στον τομέα της διαχείρισης καταστροφών και της πυρόσβεσης, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας.

Στη συνάντηση με τον κ. Stephen Doughty, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διμερείς σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης της υφιστάμενης συνεργασίας. Τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχυθεί σημαντικά μέσω του Στρατηγικού Διμερούς Πλαισίου και ότι το Μνημόνιο που υπεγράφη αποτελεί ένα από τα απτά αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν τη διαχείριση καταστροφών και την Πολιτική Προστασία στρατηγικές προτεραιότητες, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της ενίσχυσης της ετοιμότητας και της προώθησης της καινοτομίας. Τέλος, σημείωσε ότι η Ελλάδα προσεγγίζει τη συνεργασία αυτή με πρακτικό προσανατολισμό και εξέφρασε την προσδοκία η υπογραφή του Μνημονίου να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών των δύο χωρών.

Ο κ. Κεφαλογιάννης συναντήθηκε επίσης με την κ. Samantha Dixon, όπου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αμοιβαία διάθεση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο κρατών σε κρίσιμους τομείς Πολιτικής Προστασίας, όπως η πυρόσβεση και η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Τόνισε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις λόγω της κλιματικής κρίσης, ενώ το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, από κοινού με τον Οδικό Χάρτη για την υλοποίηση του, δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία για τις δύο πλευρές, μέσω της ανταλλαγής επιχειρησιακής εμπειρίας, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τη σημασία της συνεργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρησιακών φορέων των δύο χωρών.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του στο Λονδίνο, ο κ. Κεφαλογιάννης ξεναγήθηκε στον ιστορικό Πυροσβεστικό Σταθμό Lambeth όπου ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικό Σώματος.

Ακολουθεί η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά το πέρας της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο:

«Σήμερα στο Λονδίνο, με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, επιβεβαιώνουμε την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την συνεργασία μας στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας. Μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών, επισκέψεων από ειδικούς, αλλά και από πυροσβέστες, θεωρούμε ότι η εμβάθυνση αυτής της σχέσης στα πεδία της πυρόσβεσης, της Πολιτικής Προστασίας, θα πάει στο επόμενο επίπεδο. Εξάλλου, λόγω και της κλιματικής κρίσης, καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους κινδύνους. Μέσα από μια συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη, θεωρούμε ότι έχουμε να κερδίσουμε όλοι».



Πηγή: skai.gr

