Τα βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις βασικές διατάξεις τα κρυπτοστοιχεία, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά:

Βασικά στοιχεία νομοσχεδίου για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς:

1. Κίνητρα για την ενίσχυση της ουσιαστικής λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, την ενθάρρυνση της ζήτησης και την εισαγωγή εταιριών σε αυτό

2. Θεσμική θωράκιση των εποπτικών μηχανισμών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζα της Ελλάδος) με βάση τις βέλτιστες διεθνείς και Ευρωπαϊκές πρακτικές.

3. Εφαρμοστικά μέτρα για την προστασία των επενδυτών στα κρυπτοστοιχεία.

Κρυπτοστοιχεία:

-Τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 2024/1114 (MICA) που θεσπίζει κανόνες για την αγορά των κρυπτοστοιχείων.

-Θεσπίζονται επιπλέον εφαρμοστικά μέτρα για την προστασία των επενδυτών στα κρυπτοστοιχεία

-Ορίζονται αρμόδιες εποπτικές αρχές κατά περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η ΤτΕ για τα κρυπτονομίσματα και εντάσσεται ποινική διάταξη για παράνομη δραστηριότητα.

-Εντός του 2025 θα προωθηθεί και ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων.

Πηγή: skai.gr

