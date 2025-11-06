Κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων έκλεισε το Χρηματιστήριο - Στα 284,44 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της Metlen και της Εθνικής, ενώ υπεραπέδωσαν οι τίτλοι της Viohalco και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.998,38 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,80%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.993,25 μονάδες (-1,05%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 284,44 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.291.196 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+5,09%), της Τιτάν (+3,69%), των ΕΛΠΕ (+1,62%), της Alpha Bank (+1,40%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,20%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-5,87%), της Εθνικής (-4,40%), της Optima Bank (-2,15%), του ΔΑΑ (-1,35%) και της Κύπρου (-1,26%).

Η μετοχή της Metlen εξέρχεται από τον δείκτη MSCI Standard, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Morgan Stanley Capital International (MSCI), μια κίνηση που αποδίδεται στην είσοδο της μετοχής στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Να σημειωθεί ότι η έξοδος της μετοχής της Metlen από τον ελληνικό δείκτη, συνοδεύτηκε από την είσοδο στον βρετανικό δείκτη, στον MSCI UK Small Cap

Ταυτόχρονα στον δείκτη Small Cap εντάσσονται η Cenergy και η Viohalco.

Ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει τις μετοχές του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ, της Jumbo, της ΔΕΗ, της Eurobank, την Alpha Bank, της Εθνικής και της Πειραιώς.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.146.599 και 8.364.930 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 55,14 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 36,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 61 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (+10,00%) και Foodlink (+9,68%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Metlen (-5,87%) και ΣΙΔΜΑ (-5,02%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,4000 -0,94%

ΚΥΠΡΟΥ:7,8400 -1,26%

METLEN:43,0000 -5,87%

OPTIMA:7,7400 -2,15%

ΤΙΤΑΝ: 40,7500 +3,69%

ALPHA BANK: 3,4880 +1,40%

AEGEAN AIRLINES: 13,5400 +0,74%

VIOHALCO: 9,2900 +5,09%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0000 -0,26%

ΔΑΑ:9,8650 -1,35%

ΔΕΗ: 15,9500 αμετάβλητη

COCA COLA HBC:39,5200 -0,95%

ΕΛΠΕ: 7,8300 +1,62%

ELVALHALCOR: 3,3250 +0,76%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6000 -4,40%

ΕΥΔΑΠ: 6,7700 +1,20%

EUROBANK: 3,2440 +0,75%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2500 -0,82%

MOTOR OIL: 26,2600 -0,98%

JUMBO: 27,6000 +0,88%

ΟΛΠ:43,0000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 17,3300 -1,08%

ΟΤΕ: 16,2400 -0,55%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7900 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,4800 -0,48%

