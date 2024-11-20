Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε μερικές ώρες ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης θα παραδώσει το… στικάκι του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα. Κι όλα δείχνουν ότι παρά τις επικαιροποιημένες επί το θετικότερον εκτιμήσεις της Κομισιόν, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού τις τελευταίες ημέρες για την θετικότερη του αναμενομένου πορεία της οικονομίας και παρά τις παραινέσεις διεθνών μέσω όπως η Γερμανική εφημερίδα Handelsblaat ότι για αλλαγές στο τελικό κείμενο «αφού η Ελλάδα έχει πλέον χρήματα», η κυβέρνηση θα πάει «σεμνά και ταπεινά». Θα κρατήσει λοιπόν εν πολλοίς τα βασικά μεγέθη όπως τα είχε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.



Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται φέτος στο 2,2% και το 2025 στο 2,3% έναντι 2,1% και 2,3% αντίστοιχα των εκτιμήσεων της Κομισιόν. Και το 2025 η Ελληνική οικονομία θα μεγεθύνεται πολύ πιο γρήγορα από τον κοινοτικό μέσο όρο.



Το πρωτογενές πλεόνασμα θα βρεθεί στο 2,5% φέτος και στο 2,54% του χρόνου (αντίστροφα από ότι προέβλεπε το προσχέδιο) και το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο 0,7% (από 1% του προσχεδίου) και 0,6% αντίστοιχα παρά τις δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη ότι το έλλειμμα φέτος θα είναι κοντά στο 0.

Η Κομισιόν εκτιμά φέτος ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα εκτοξευθεί στο 2,9% με την Handelsblaat να αναφέρει ότι η υπέρβαση των εσόδων φέτος θα φτάσει τα 1,8δισ€.

Όσον αφορά στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, θα τείνει προς το 0 του χρόνου για να περάσει σε πλεόνασμα (0,2%) το 2026.



Ο προϋπολογισμός θα προβλέπει δημόσιο Χρέος 149,1% το 2025 από 153,7% που θα διαμορφωθεί στο τέλος της φετινής χρονιάς. Στόχος η μείωση κατά 20 μονάδες έως το 2028.

Λίγο χαμηλότερα θέτει τον πήχη η Κομισιόν , στο 153,1% για φέτος και στο 146,8% για το 2025.



Στα υπόλοιπα μεγέθη:

2024 2025

Πληθωρισμός 2,7% 2,4% (2,1% στο προσχέδιο)

Ανεργία 10,3% 9,7%

Επενδύσεις 6,7% 8,4%

Πρωτογενείς Δαπάνες θα αυξηθούν το 2025 κατά 3,6% με όριο το 3,7% βάση των νέων δημοσιονομικών κανόνων.



Ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων αύξησης των εισοδημάτων και μείωσης φόρων ύψους έως 1,58δισ€:

*Εισφορές: Νέα μείωση 1% από την πρωτοχρονιά του 2025. 0,5% από τους εργαζόμενους και 0,5% από τους εργοδότες. Αφορούν τον κλάδο υγείας. Κόστος 440εκατ€

*Αύξηση συντάξεων : Υπολογίζεται περίπου στο 2,5 με κόστος 400εκατ€

*Τέλος επιτηδεύματος : Κατάργηση του για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κόστος 120εκατ€

*Αύξηση μισθών Δημοσίου : Θα είναι ισόποση της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την πρωταπριλιά του 2025 ώστε ο εισαγωγικός μισθός να μην υπολείπεται. Ισόποσα θα αυξηθούν και τα άλλα κλιμάκια ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Κόστος περίπου 100εκατ€.

*Αγροτικό πετρέλαιο : Μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ µε την εφαρμογή µμηδενικού συντελεστή από το 2025. Κόστος 100εκατ€

*ΕΝΦΙΑ : Μείωση 20% στις περιπτώσεις ασφάλισης κατοικιών αξίας έως 500.000€ έναντι φυσικών καταστροφών. Κόστος 40εκατ€

*Μπόνους Παραγωγικότητας στο Δημόσιο : Θα διευρυνθεί σε πολύ περισσότερους υπαλλήλους. Κόστος 40εκατ€

*Εφημερίες γιατρών : Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 22%. Κόστος 40εκατ€

*Επιχειρήσεις : Κίνητρα για καινοτομία και συγχωνεύσεις. Κόστος 40εκατ€

* Τέλος Χαρτοσήμου : Κατάργηση του για εκατοντάδες συναλλαγές. Κόστος 30εκατ€

*Τέλος Σταθερής τηλεφωνίας : Κατάργηση του για συνδέσεις με οπτική ίνα. Κόστος 26εκατ€

*Νυχτερινή Αποζημίωση Ενστόλων : Αύξηση 20% της αποζημίωσης των νυχτερινών σε Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Ένοπλες Δυνάμεις από 1/1/2025.Κόστος 25εκατ€

*Νέα Ακίνητα : Απαλλαγή από ΦΠΑ. Κόστος 20εκατ€

*Ασφάλιστρα Υγείας : Απαλλαγή παιδιών έως 18 ετών. Κόστος 17εκατ€

*Ακριτικές περιοχές : Κίνητρα προσέλκυσης γιατρών. Κόστος 16εκατ€

*Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα : Αύξηση για τα περιφερειακά πανεπιστήμια από τα 1.500 ευρώ σε 2.000 ευρώ ετησίως και 2.500 σε περίπτωση συγκατοίκησης. Κόστος 15εκατ€

*Κενά ακίνητα : Τριετής απαλλαγή φόρου για όσα ενοικιαστούν σε μακροχρόνιες συμβάσεις. Κόστος 13εκατ€

*Παροχές Επιχειρήσεων : Απαλλάσσονται από φόρο όταν δίνονται σε νέους γονείς. Κόστος 7εκατ€.



Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα ενσωματώνεται και το μέτρο της έκτακτης ενίσχυσης σε 700.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο ως εξής :

· 200€ για συντάξεις έως 700€

· 150€ για συντάξεις 700,1€ έως 1.100€

· 100€ για συντάξεις 1100,1€ έως 1600€

Κόστος 100εκατ€



Επιπλέον 143εκατ€ θα μοιραστούν 1,2εκατ μέλη που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες :

· 70εκατ€ σε δικαιούχους επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ που θα λάβουν μια επιπλέον δόση

· 37εκατ€ σε δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ ΟΠΕΚΑ που θα λάβουν 200€

· 7εκατ€ σε δικαιούχους επιδόματος αναπηρίας e-ΕΦΚΑ που θα λάβουν 200€

· 7εκατ€ σε ανασφάλιστους υπερήλικες που θα λάβουν 200€

· 22εκατε σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που θα λάβουν μισή δόση επιπλέον

