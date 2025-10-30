Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Έκανα αίτηση από το 2023 για τη σύνταξή μου και ακόμα δεν έχω λάβει καμία ενίσχυση

Στην καταγγελία ενός συνταξιούχου στον ΣΚΑΪ - ο οποίος έχει κάνει αίτηση από τον Δεκέμβριο του 2023 και ακόμα δεν έχει λάβει καμία οικονομική ενίσχυση, καθώς το ένα από τα ταμεία δεν έχει κάνει ακόμα εκκαθάριση μετά από 2 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει μείνει ανασφάλιστος χωρίς να λαμβάνει φάρμακα και εξετάσεις - απάντησε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου.

Όπως είπε:

«Ίσως υπάρχουν και περιπτώσεις που κάπου κολλάνε, όπως είναι οι διεθνείς συντάξεις, δηλαδή ο χρόνος που έχει διανύσει κάποιος στο εξωτερικό. Εκεί κολλάνε. Στόχος ποιος είναι όμως; Πάμε με μια βασική λογική: βγαίνουν οι συντάξεις πιο σύντομα για την πλειονότητα των ασφαλισμένων και των εν δυνάμει συνταξιούχων; Βγαίνουν, ο χρόνος είναι κάτω από τις 50 μέρες. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις όμως, πώς θα αντιμετωπιστούν; Οι ληξιπρόθεσμες συντάξεις και οι επικουρικές είναι 31.000».

«Στις επικουρικές υπάρχουν πολλά ταμεία, ένας πολυκερματισμός των επικουρικών ταμείων. Αυτό σημαίνει πρέπει να ψάξω στο φυσικό αρχείο. Το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων έδινε επικουρική σε πάνω από 5 χρόνια. Δεν υπάρχουν τώρα αυτοί οι χρόνοι σαφώς. Πλέον ψηφιοποιείται όλο το υλικό, όλος ο ασφαλιστικός βίος των ασφαλισμένων, και πριν το 2002. Σε σύνολο 53 εκατομμυρίων σελίδων έχει ψηφιοποιηθεί το 70%, θεωρούμε ότι αυτή η ψηφιοποίηση θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026. Όταν γίνει αυτό, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μας δίνει τη δυνατότητα να βγαίνουν γρηγορότερα οι συντάξεις, να μειωθεί ακόμα περισσότερο».

