ΔΕΗ: Συνεργασία με την EcoVadis για ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού

Τριετή συνεργασία με την πλατφόρμα αξιολόγησης βιωσιμότητας επιχειρήσεων EcoVadis ανακοίνωσε η ΔΕΗ, με στόχο, όπως επισημαίνει, την ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού της.

Με την πλατφόρμα αξιολόγησης που παρέχει η EcoVadis, η ΔΕΗ θα έχει τη δυνατότητα να χαρτογραφήσει και να αξιολογεί τους εξωτερικούς συνεργάτες της στην αλυσίδα εφοδιασμού, ως προς τις επιδόσεις τους σε βασικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), καθώς και διαμοιραζόμενης ωφέλειας CSV.

Η γενική διευθύντρια Προμηθειών Ομίλου ΔΕΗ, Ζωρζέτα Χριστοδουλοπούλου, δήλωσε: «Βασική μας προτεραιότητα είναι η ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας σε όλες μας τις δραστηριότητες και επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι και οι συνεργάτες μας αναγνωρίζουν και μοιράζονται τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Τους καλούμε, λοιπόν, να συμβάλουν δυναμικά στην επίτευξη του κοινού μας στόχου συμμετέχοντας σε αξιολόγηση των επιδόσεων των εταιρειών τους σε θέματα βιωσιμότητας μέσω της πλατφόρμας της EcoVadis».

«Στρατηγική επιλογή της ΔΕΗ είναι η δημιουργία και η μέτρηση της διαμοιραζόμενης ωφέλειας μεταξύ Επιχείρησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος σε όλη την αλυσίδα αξίας μέσω της συνεχούς ενσωμάτωσης δεικτών και μηχανισμών βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι εναρμονίζονται με το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Η ΔΕΗ μπορεί να πετύχει τον στόχο της να είναι βιώσιμη μόνο αν και οι συνεργάτες της μοιράζονται και εφαρμόζουν αρχές, αξίες και πρακτικές που ωθούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με τη χρήση της τεχνολογίας και την αξιοποίηση πλατφορμών διεθνούς εμβέλειας, όπως της EcoVadis, είναι δυνατή η αναγνώριση ευκαιριών και κινδύνων που μπορεί να προκύψουν και τελικά επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα του Ομίλου», ανέφερε ο διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ, Αχιλλέας Ιωακειμίδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

