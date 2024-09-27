Πάνω από το μισό τους εισόδημα δαπάνησαν τα φτωχότερα νοικοκυριά για να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η τροφή και η στέγαση.

Συγκεκριμένα, το 55,8% των μηνιαίων δαπανών των φτωχότερων νοικοκυριών απορρόφησαν πέρυσι οι δαπάνες για σπίτι και φαγητό, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 55,8% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 24,8%

Τα νοικοκυριά αύξησαν τις δαπάνες τους κατά 5,3% σε σχέση με το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών έφτασε τα 1.685,26 ευρώ το μήνα, αλλά περίπου το 50% των νοικοκυριών είχαν δαπάνες πάνω από 1.315 ευρώ το μήνα. Η μέση μηνιαία δαπάνη για τα ελληνικά νοικοκυριά το 2008 έφτανε τα 2.120,3 ευρώ.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2023 εμφανίζεται μειωμένη κατά 20,5% σε σύγκριση με το 2008.

Που περιόρισαν την κατανάλωση τα νοικοκυριά

Ωστόσο, τα νοικοκυριά περιόρισαν την κατανάλωση κατά 13,6% στο ελαιόλαδο, κατά 12,7% στα οινοπνευματώδη ποτά, κατά 11,8% στα ψάρια, κατά 10,7% στο ρύζι και κατά 6,1% στο τυρί και το κρέας.

Πηγή: skai.gr

