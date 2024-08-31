ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε – για τέταρτη φορά μέσα στην εβδομάδα – σε ιστορικό υψηλό.

Νέα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας αύξησαν τις προσδοκίες επενδυτών ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 228,03 μονάδων (+0,55%), στις 41.563,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 197,19 μονάδων (+1,13%), στις 17.713,62 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 56,44 μονάδων (+1,01%), στις 5.648,40 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.