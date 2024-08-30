Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Σεπτεμβρίου

Από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.300.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους

ΕΦΚΑ

Το ποσό των 69.291.040 ευρώ θα καταβληθούν σε 74.084 δικαιούχους, κατά την περίοδο 2 έως 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 309.483 ευρώ σε 433 δικαιούχους για παροχές τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.481.557 ευρώ σε 27.761 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.300.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Επίσης, από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 3.500.000 ευρώ σε 40 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ πληρωμές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark