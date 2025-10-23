Εν μέσω shutdown, το ακαθάριστο εθνικό χρέος της κυβέρνησης των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια την Τετάρτη, αριθμός ρεκόρ που υπογραμμίζει την επιταχυνόμενη συσσώρευση χρέους στον ισολογισμό της Αμερικής.

Πρόκειται για την ταχύτερη συσσώρευση χρέους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων εκτός της πανδημίας Covid-19.

Ο Κεντ Σμέτερς, ο οποίος υπηρέτησε στο Υπουργείο Οικονομικών του προέδρου Τζορτζ Μπους, δήλωσε στο Associated Press ότι ένα αυξανόμενο χρέος με την πάροδο του χρόνου οδηγεί τελικά σε υψηλότερο πληθωρισμό, διαβρώνοντας την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών.

Το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης περιγράφει ορισμένες από τις επιπτώσεις του αυξανόμενου δημόσιου χρέους στους Αμερικανούς - συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου κόστους δανεισμού για πράγματα όπως τα στεγαστικά δάνεια και τα αυτοκίνητα, των χαμηλότερων μισθών από επιχειρήσεις που έχουν λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για επενδύσεις και των ακριβότερων αγαθών και υπηρεσιών.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι τα παιδιά και τα εγγόνια τους θα είναι σε καλή, αξιοπρεπή κατάσταση στο μέλλον - ότι θα μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα σπίτι», είπε ο Σμέτερς. «Αυτός ο πρόσθετος πληθωρισμός επιδεινώνεται» και διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, είπε, καθιστώντας λιγότερο πιθανό για τις μελλοντικές γενιές να επιτύχουν τους στόχους τους για ιδιοκτησία κατοικίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι οι πολιτικές της συμβάλλουν στην επιβράδυνση των κυβερνητικών δαπανών και θα συρρικνώσουν το τεράστιο έλλειμμα της χώρας. Μια νέα ανάλυση από αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, το σωρευτικό έλλειμμα ανήλθε σε 468 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε μια ανάρτηση στο X ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι αυτή είναι η χαμηλότερη ένδειξη από το 2019.

«Κατά τη διάρκεια των πρώτων οκτώ μηνών της θητείας του, ο Πρόεδρος Τραμπ μείωσε το έλλειμμα κατά 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, μειώνοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας τα έσοδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, χαμηλότερο πληθωρισμό, έσοδα από δασμούς, χαμηλότερο κόστος δανεισμού και περικοπές στη σπατάλη, την απάτη και την κατάχρηση.

Η Κοινή Οικονομική Επιτροπή εκτιμά ότι το συνολικό εθνικό χρέος έχει αυξηθεί κατά 69.713,82 δολάρια ανά δευτερόλεπτο τον τελευταίο χρόνο.

Ο Michael Peterson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Peter G. Peterson, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «το γεγονός ότι το χρέος έφτασε τα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης είναι το τελευταίο ανησυχητικό σημάδι ότι οι νομοθέτες δεν εκπληρώνουν τα βασικά δημοσιονομικά τους καθήκοντα».

«Μαζί με την αύξηση του χρέους, προκύπτουν και υψηλότερα έξοδα τόκων, τα οποία αποτελούν πλέον το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέρος του προϋπολογισμού», πρόσθεσε ο Peterson. «Ξοδέψαμε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε τόκους την τελευταία δεκαετία, αλλά θα ξοδέψουμε 14 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δέκα χρόνια. Το κόστος των τόκων εκτοπίζει σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στο μέλλον μας, βλάπτοντας την οικονομία κάθε Αμερικανού».

Το χρέος των ΗΠΑ έφτασε τα 34 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο του 2024, τα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο του 2024 και τα 36 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο του 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.