Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,03% στο κλείσιμο της συνεδρίασης, στα 53,53 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 53,53 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 11.289.521 μετοχές

Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή (Δευτέρα) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει με οριακή άνοδο, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, Η αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο για έκτη συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,61%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.432,28 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%. Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης 8,30 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.436,74 μονάδες (+0,34%) και κατώτερη τιμή στις 1.428,44 μονάδες (-0,24%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 53,53 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 11.289.521 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,96%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,22%), της Viohalco (+1,79%) Motor Oil (+1,32%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,73%), του ΟΛΠ (-1,72%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και Eurobank διακινώντας 2.7587.806 και 2.266.365 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 7,21 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,15 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 42 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +8,91% και Minerva +7,27%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Optima -3,23% Medicon -2,79%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,35-00 +0,62%

ALPHA BANK: 1,5950 -0,75%

AEGEAN AIRLINES: 10,700ο αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,700 +1,79%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5000 -0,11%

ΔΑΑ: 7,4680 +1,03%

ΔΕΗ: 11,6200 +0,87%

COCA COLA HBC: 32,2800 +1,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9800 +1,02%

ΕΛΠΕ: 7,0900 +0,85%

ELVALHALCOR: 1,7900 +0,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1160 +0,02%

ΕΥΔΑΠ: 5,4600 - 1,27%

EUROBANK: 2,0200 -1,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0500 -0,84%

MOTOR OIL: 21,4800 +1,32%

JUMBO: 23,0400 -1,20%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,5000 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 25,6500 -1,72%

ΟΠΑΠ: 16,0900 -0,06%

ΟΤΕ: 15,2000 +2,22%

AUTOHELLAS: 11,0600 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9170 -1,73%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2800 -0,96%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1800 +0,16%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: χρηματιστήριο
