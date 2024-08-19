Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή (Δευτέρα) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει με οριακή άνοδο, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, Η αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο για έκτη συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,61%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.432,28 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%. Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης 8,30 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.436,74 μονάδες (+0,34%) και κατώτερη τιμή στις 1.428,44 μονάδες (-0,24%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 53,53 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 11.289.521 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,96%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,22%), της Viohalco (+1,79%) Motor Oil (+1,32%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,73%), του ΟΛΠ (-1,72%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και Eurobank διακινώντας 2.7587.806 και 2.266.365 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 7,21 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,15 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 42 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +8,91% και Minerva +7,27%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Optima -3,23% Medicon -2,79%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,35-00 +0,62%

ALPHA BANK: 1,5950 -0,75%

AEGEAN AIRLINES: 10,700ο αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,700 +1,79%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5000 -0,11%

ΔΑΑ: 7,4680 +1,03%

ΔΕΗ: 11,6200 +0,87%

COCA COLA HBC: 32,2800 +1,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9800 +1,02%

ΕΛΠΕ: 7,0900 +0,85%

ELVALHALCOR: 1,7900 +0,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1160 +0,02%

ΕΥΔΑΠ: 5,4600 - 1,27%

EUROBANK: 2,0200 -1,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0500 -0,84%

MOTOR OIL: 21,4800 +1,32%

JUMBO: 23,0400 -1,20%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,5000 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 25,6500 -1,72%

ΟΠΑΠ: 16,0900 -0,06%

ΟΤΕ: 15,2000 +2,22%

AUTOHELLAS: 11,0600 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9170 -1,73%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2800 -0,96%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1800 +0,16%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.