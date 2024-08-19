Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή (Δευτέρα) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει με οριακή άνοδο, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, Η αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο για έκτη συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,61%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.432,28 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%. Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης 8,30 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.436,74 μονάδες (+0,34%) και κατώτερη τιμή στις 1.428,44 μονάδες (-0,24%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 53,53 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 11.289.521 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,96%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,22%), της Viohalco (+1,79%) Motor Oil (+1,32%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,73%), του ΟΛΠ (-1,72%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,27%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και Eurobank διακινώντας 2.7587.806 και 2.266.365 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 7,21 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,15 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 42 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +8,91% και Minerva +7,27%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Optima -3,23% Medicon -2,79%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 32,35-00 +0,62%
ALPHA BANK: 1,5950 -0,75%
AEGEAN AIRLINES: 10,700ο αμετάβλητη
VIOHALCO: 5,700 +1,79%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5000 -0,11%
ΔΑΑ: 7,4680 +1,03%
ΔΕΗ: 11,6200 +0,87%
COCA COLA HBC: 32,2800 +1,06%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9800 +1,02%
ΕΛΠΕ: 7,0900 +0,85%
ELVALHALCOR: 1,7900 +0,45%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,1160 +0,02%
ΕΥΔΑΠ: 5,4600 - 1,27%
EUROBANK: 2,0200 -1,22%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0500 -0,84%
MOTOR OIL: 21,4800 +1,32%
JUMBO: 23,0400 -1,20%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,5000 αμετάβλητη
ΟΛΠ: 25,6500 -1,72%
ΟΠΑΠ: 16,0900 -0,06%
ΟΤΕ: 15,2000 +2,22%
AUTOHELLAS: 11,0600 αμετάβλητη
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9170 -1,73%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2800 -0,96%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1800 +0,16%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.